Murat Ongun'un babası Nihat Ongun hayatını kaybetti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un babası Nihat Ongun, 25 Temmuz Pazartesi sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ongun'un Giresun’da defnedileceği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, babasını kaybetti. Ongun'un babası Nihat Ongun yaşamını yitirdi. Nihat Ongun’un 25 Temmuz Pazartesi sabaha karşı yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Ongun’un cenazesinin çarşamba günü (27 Temmuz) Giresun merkez Hacı Mikdat Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılacağı bildirildi.
TAZİYE MESAJI YAĞDI
Acı haberin duyulmasının ardından, birçok siyasi isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Murat Ongun'a başsağlığı diledi.
Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı değerli Kardeşim @Mrt_Ongun ‘un babası tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı rahmeti rahmana kavuşmuştur.— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) July 25, 2022
Merhuma yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.
İBB Medya AŞ yönetim kurulu başkanı sn. @Mrt_ongun ‘un kıymetli babası vefat etmiştir. Kendilerine baş sağlığı merhum babasına Allah’tan rahmet diliyorum.— Erhan Özkan (@ErhanOzkan66) July 25, 2022
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Danışmanı, meslektaşımız @Mrt_Ongun ‘un babası Nihat Ongun’a Allah’tan rahmet, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) July 25, 2022
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