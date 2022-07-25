Murat Ongun'un babası Nihat Ongun hayatını kaybetti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un babası Nihat Ongun, 25 Temmuz Pazartesi sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ongun'un Giresun’da defnedileceği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:07
Murat Ongun'un babası Nihat Ongun hayatını kaybetti
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, babasını kaybetti. Ongun'un babası Nihat Ongun yaşamını yitirdi. Nihat Ongun’un 25 Temmuz Pazartesi sabaha karşı yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ongun’un cenazesinin çarşamba günü (27 Temmuz) Giresun merkez Hacı Mikdat Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılacağı bildirildi.

TAZİYE MESAJI YAĞDI

Acı haberin duyulmasının ardından, birçok siyasi isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, Murat Ongun'a başsağlığı diledi.


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