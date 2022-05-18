Murat Ongun'dan Twitter hamlesi: 'İBB Sözcüsü' unvanını kaldırdı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:24

İBB Sözcüsü Murat Ongun’un yürüttüğü İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı iddiaları dün akşam sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada İBB Sözcülüğü birimini kaldırdığını açıkladı.

İmamoğlu, bu iddialara ilişkin ise "Konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor" ifadelerini kullandı.

TWİTTER HAMLESİ

İmamoğlu'nun bu açıklamasından sonra ise Murat Ongun, Twitter profilini yeniledi. Ongun'nun 'İBB Sözcüsü' unvanını kaldırdığı görüldü.