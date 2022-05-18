Murat Ongun iddiasını doğruladı: Ekrem İmamoğlu'ndan yaklaşan davasına ilişkin açıklama

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:28

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava 1 Haziran'da görülecek. 1 Haziran'daki davası hakkında konuşan İmamoğlu, "Ben hukuka güvenmek hukuka inanmak memleketin adalet sistemine her şeye rağmen doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum" dedi.

İmamoğlu, "Ben hukuka güvenmek; hukuka inanmak; memleketin adalet sistemine; her şeye rağmen doğru bir kararın alımasına inanmak istiyorum. Temennim budur. Ülkemizde doğal hale geldi" dedi.

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