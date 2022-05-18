Murat Ongun iddiasını doğruladı: Ekrem İmamoğlu'ndan yaklaşan davasına ilişkin açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 1 Haziran’da görülecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Haziran görülecek davası hakkında "Ben hukuka güvenmek hukuka inanmak memleketin adalet sistemine her şeye rağmen doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava 1 Haziran'da görülecek. 1 Haziran'daki davası hakkında konuşan İmamoğlu, "Ben hukuka güvenmek hukuka inanmak memleketin adalet sistemine her şeye rağmen doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum" dedi.
İmamoğlu, "Ben hukuka güvenmek; hukuka inanmak; memleketin adalet sistemine; her şeye rağmen doğru bir kararın alımasına inanmak istiyorum. Temennim budur. Ülkemizde doğal hale geldi" dedi.
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