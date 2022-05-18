18 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un görevden alınıp İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Murat Ongun görevden mi alındı? Murat Ongun kimdir?

MURAT ONGUN KİMDİR?

Murat Ongun 1975 Ankara doğumludur. Eğitim hayatına Giresun'da devam eden Murat Ongun, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okumak için Ankara'ya geri döndü. Mezun olduktan sonra meslek hayatına 1996 yılında Show Haber'de muhabir olarak çalışarak başladı. İstanbul'a yerleşen Murat Ongun Star TV ve ATV'de çalıştı. Habertürk TV'de hem muhabir hem idareci olarak görev yaptı. Habertürk'ün satılmasının ardından kurucusu olduğu yaziisleri.com internet sitesiyle dijital haberciliğe devam etti.2012'ten 2014'e kadar CNN Türk'te sunuculuk yaptı.

2014 yılında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için çalışmaya başladı. İmamoğlu'nun İBB başkanı seçilmesiyle basın, yayın ve halkla ilişkiler danışmanı olarak görevlendirildi.

Murat Ongun'un "Medyanın İç Savaşı" ve "Karanlık Hikaye" isimli iki kitabı bulunmaktadır.

Murat Ongun evli ve ikinci çocuk babasıdır.

İMAMOĞLU'NDAN MURAT ONGUN AÇIKLAMASI

İmamoğlu, "Konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor" dedi.