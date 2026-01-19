Murat Övüç için tutukluluğa devam kararı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.01.2026 14:53:00
Haber Merkezi
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 1 aydır cezaevinde bulunan Murat Övüç'ün tutukluluğa devam kararı verildi.

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, sosyal medyada yaptığı 'başörtüsü' paylaşımının ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 

Yaklaşık 1 aydır cezaevinde bulunan Övüç'ün tahliyesi talep edildi. Övüç'ün avukatı tahliye talebinde "Müvekkil kadınlar matinesi yapması ile ünlü birisidir. Bu matineye binlerce kadın katılmakta, bunların da çoğu kapalı kadınlarda oluşmaktadır, başörtülü veya başörtüsüz hiç kimsenin tepkisine sebep olan bir davranışı bulunmamakla birlikte yalnızca komiklik yapmakta ve halk tarafından bu şekilde sevilmekte olan birisidir, atılı suçtan kamu davası açılması mümkün değildir. açılsa dahi bu suçtan hüküm kurulması mümkün değildir" dedi.

Ancak mahkeme, "şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti", "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması", "verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olması", "eylemin işleniş biçimi", "tutuklama sebep ve şartlarında şüpheli lehine değişiklik meydana gelmemiş oluşu" gibi gerekçelerle tutuklamanın devamına hükmetti. 

 

