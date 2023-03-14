Murat Yetkin: AKP'de Kılıçdaroğlu hakkında 'vurucu' bir dosya aranıyor

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 14:58

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 22:37

Gazeteci Murat Yetkin, bugün kendisine ait internet sitesinde kaleme aldığı "AKP’nin Kılıçdaroğlu çelişkisi: rahatlık çabuk dağılabilir" başlıklı yazıda, AKP'li kaynağına dayandırarak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 'vurucu' bir dosya arandığını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son dönemde birebir konuşma fırsatı bulunanların kendisini “şaşırtıcı bir rahatlık” içinde gördüklerini aktardıklarını belirten Yetkin, "Bir tanıklığa göre “Seçimi kazanacağından emin ve sanki seçim gününe dek bunu kolaylaştıracak önemli bir gelişmenin olacağını bekler gibi”. Bir ifadeye göreyse “Belki de Rockefeller’in pembe gazetesi gibi sadece iyi haberler veriliyor kendisine" dedi.

"Bir başka kaynağımsa başka bir açı gösterdi: Kılıçdaroğlu hakkında bir vurucu bir dosya aranıyor" diyen Yetkin, konuya şöyle devam etti:

"Örtülmüş bir yolsuzluk hikayesi. Aksi halde ya AK Troller yok yürüyen merdivene ters bindi, yok Mersin’e güneydoğu dedi, yok rakı içti malzemeleriyle yetinecek ya da geri tepeceği bariz olan Alevilik inancına girişecekler.

AK Parti 20 küsur yıldır iktidarda. Emniyet, MİT, Maliye Erdoğan’ın kontrolünde. Bu 20 küsur yılın son 13 yılında Kılıçdaroğlu CHP’nin başında. Hâlâ orta halli memur evinde oturan Kılıçdaroğlu’nun da para işlerine girdiği konusunda bugüne dek bir dosya bulamadılarsa da bunu son 60 gün içinde patlatmayı bekliyor olabilir mi Erdoğan?

Rahatlık böyle bir dosya beklentisinden mi geliyor?"