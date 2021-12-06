Murat Yetkin: Baro seçiminde kaybeden yalnızca Feyzioğlu olmadı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 11:00

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Yetkinreport adlı sitesinde Türkiye Barolar Birliği seçiminin Erinç Sağkan'ın kazanmasına ilişkin olarak bir yazı kaleme aldı.

Yetkin, "Barolar Birliği Seçimi: Kaybeden Yalnız Feyzioğlu Olmadı" başlıklı yazısında, "Feyzioğlu’na karşı Sağkan’a oy veren delege avukatların tamamı belki Sağkan yanlısı değildi. Ama Sağkan, baroları bölen avukatlık yasasını protesto eden meslektaşlarının yanında yer aldı, Feyzioğlu yazımına katkı verdiği o yasayı savunurken." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimde oyların yeni bir dönemin başlayıp başlamaması için kullanıldığını belirten Yetkin, benzer bir durumun Cumhurbaşkanlığı seçiminde de tanık olunacağına dikkat çekti.

"Kaybeden yalnızca Feyzioğlu ve yönetimi olmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakındaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yargıya, savuma kanadında da getirmek istedikleri düzen oldu" diyen Yetkin, Metin Feyzioğlu'na bundan sonra verilecek görev için de ilginç bir tahminde bulundu.

"Feyzioğlu’na Erdoğan imzasıyla danışmanlık kadrosu açılması, ya da bir devlet kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği verilmesi muhtemelen kimseyi şaşırtmayacaktır" diyen Yetkin, "Bu Türkiye Barolar birliğini bölmesinin ödülü olur ama artık işlevi kalmadığı için bir kenara bırakılması ihtimali de yabana atılmamalı. Tarih örnekleriyle dolu" ifadelerini kullandı.



