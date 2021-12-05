Seçimi kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan ilk açıklama

Türkiye Barolar Birliği'nde seçimi kaybeden Metin Feyzioğlu ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Feyzioğlu, "Seçimin mesleğimiz için hayırlı olması en büyük dileğim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2021 Pazar, 19:19
Seçimi kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
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Türkiye Barolar Birliği 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Ardından sandıklar açılarak oylar sayıldı.

348 delegenin oy kullandığı seçimde 182 oy alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, TTB'nin yeni başkanı seçildi. Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 oy da geçersiz sayıldı.

İLK AÇIKLAMA

Metin Feyzioğlu, seçimin ardından ilk açıklamasını Instagram üzerinden yaptı.

Feyzioğlu'nun açıklaması şöyle:


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