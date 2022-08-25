Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verdiği en ağır hasar

25 Ağustos 2022 Perşembe, 15:12

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, bugünkü köşe yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşların varlık şirketlerine borçlarını ödememesi çağrısında bulunmasına işaret ederek, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Tayyip Erdoğan’a verdiği en ağır siyasi hasar sizce hangisi?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verdiği en büyük hasarın İstanbul olduğunu savunan Yetkin, "Kanal İstanbul’a yabancı yatırım gelmiyor. Erdoğan’ın çok umutlu olduğu Arap ülkelerinden yatırımcılar oralardan ucuza arazi kapattı ama projeye yatırım yapmıyor...Şurada seçimlere bir yıldan az zaman kalmışken kimse kendisini Türk iç siyasetinde hedef yapmak istemiyor. Bu durumu 2023 seçimini kazanmasına yabancı yatırımcının da çekinceyle bakması olarak gören Erdoğan haklı olarak sinirleniyor" ifadelerini kullandı.