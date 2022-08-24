Kemal Kılıçdaroğlu, MYK’de kurmaylarına açıkladı: Kararı 6 parti birlikte aldık
MYK toplantısında 6’lı masanın son buluşmasını değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Gayet olumlu gidiyor. Toplantılara devam edeceğiz. Bugüne kadar herhangi bir konuda sorun yaşamadık. Herkes uyum içinde hareket ediyor” dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki gün yapılan MYK toplantısında 6’lı masanın son buluşmasına ilişkin kurmaylarına değerlendirmede bulundu.
Edinilen bilgilere göre toplantıda, masa çalışmalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu’nun “Gayet olumlu gidiyor. Toplantılara devam edeceğiz. Bugüne kadar herhangi bir konuda sorun yaşamadık. Herkes uyum içinde hareket ediyor” dediği öğrenildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun, liderlerin bildirisinde yer alan “Ortak cumhurbaşkanı adayımız, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır” vurgusuna ilişkin de şu yorumu yaptı:
“Bunu hepimiz konuşarak yaptık, birlikte karar aldık. Uzlaşamadığımız bir şey yok.” Saadet Partisi’nin kurmayları ise ortak adayın masadan mı yoksa masa dışından mı seçileceğine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Liderlerin bu konuyu değerlendirmediğini aktaran kurmaylar, “Burada önemli olan altı partinin de ‘Biz sadece güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş noktasında ittifak etmedik. Aynı zamanda ortak cumhurbaşkanıyla beraber ülkenin sorunlarını birlikte çözeceğiz’ iradesini beyan etmesidir” diye konuştu.
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
- Çeşme’de köpekler için 3 Pati Park daha hizmete girdi!
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- 'Beşar Esad kazandı arkadaşlar'
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- MasterChef Türkiye yarışmacısı, böbreklerini kaybetti
- 'Masamızda tek formül var'
- La Casa De Papel'in başrol oyuncusu, Atatürk dizisinde
- Hanefi Avcı, Soylu için harekete geçti
- AKP'de 'olağanüstü' toplantı