Murat Yetkin'den 'Mehmet Şimşek' iddiası: AKP'lilerin en çok suçlamak istedikleri isim...

Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:30

Güncelleme: 03.04.2024 - 09:31

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde hezimete uğrayan AKP'de kulisler hareketlenmeye başladı.

Gazeteci Murat Yetkin, seçime dair yaptığı değrlendirmede AKP'de 31 Mart yenilgisi sonrası suçlu arayışının başladığını kaydetti.

"GÜNAH KEÇİSİ..."

Yetkin, "Aslında AK Partililerin en çok suçlamak istedikleri isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ah o Şimşek! Eğer vanaları sonuna kadar açıp işçilere, emeklilere maaş artışlarına izin vermiş olsaydı, sandığa gidip belediye başkanlıklarını yine AK Partiye kazandırabilirlerdi. Şimşek’i Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da desteklemişti ve aslında Erdoğan 'yapılsın' dendiğinde her ne pahasına olursa olsun yapılacağını günah keçisi arayışındakiler de biliyordu" ifadelerini kullandı.

Seçim sonrası ilk skandalın Van'da patladığını belirten Yetkin "Kararın gerekçesi Adalet Bakanlığı'nın 29 Mart günü mesai saatinin bitimine dakikalar kala YSK’ya yaptığı bir başvuruda, Zeydan’ın daha önce kaldırılmış seçme ve seçilme hakkı yasağına itiraz etmesi. Daha önce Zeydan’ın adaylığını yasal engel bulmayarak onaylayan YSK’nın AK Partili Arvas’ın itirazını kabul etmesi ortada Adalet Bakanlığı kademelerinde son dakikada seçime müdahale amaçlayan bir kumpasın varlığı kuşkusu doğuruyor" diye yazdı.



