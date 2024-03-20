Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan Cumhuriyet'e özel açıklamalar: Muratpaşa Belediyesi kendi tur paketini satacak

Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:31

Güncelleme: 20.03.2024 - 12:31

2024 Yerel seçim sürecinin halkın dikkatini çekmek üzere, oy almaya dönük çarpıcı ancak iktisaden sürdürülemez vaatler kombinasyonlardan oluşan kampanyalarla geçirildiği yorumunu yapan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kendi seçim kampanyalarını oluştururken bundan kaçındıklarını söyledi.

TURİSTİ MERKEZE ÇEKMEYİ HEDEFLİYORUZ BELEDİYE KENDİSİ TUR SATACAK

Yüzde 90 oranında restorasyonu tamamlanmış olan Kaleiçi bölgesini sadece yaz aylarında hareketli olmaktan çıkartıp, 12 ay turizmin olduğu canlı bir bölge haline getirdiklerini söyleyen Uysal, bunu her sene düzenlenen Kaleiçi Oldtown Festivali sayesinde olduğunu belirtti. Önümüzdeki dönem Antalya’nın merkezi Muratpaşa’ya turist merkezi haline getirme hedefleri için ise Uysal “Antalya turisti deniz, kum, güneş ile ağırlıyor ama şehir içine alamıyor. Önümüzdeki dönem turisti Muratpaşa’ya alacağız. Özgün yazılımlarımızla, Investment Muratpaşa, Visit Muratpaşa ataklarımız olacak. Araştırmalarımıza göre özellikle yalnız gezen turistlerin ülkemizde güvenlik kaygıları olabiliyor. Bunun için sağlayacağımız mavi zincir ile misafirler hem iktisadi hem ticari hem fiziki bakımdan güvenlik içinde tatilini yapacak. Belediye doğrudan tur satacak. Güvenli olduğu için de bu hizmetimize talep olacak” dedi.

MURATPAŞA’DA GETTOLAŞMA YOK

Kültür faaliyetinin kapsamı Muratpaşa’daki bütün insanların birbiri ile kaynaştırılmasını da içeriyor. Yöreler Renkler Festivalimiz var, özgündür, Türkiye’de bizim ürettiğimiz format. 9 günlük süreyle gastronomi ile müzik ile diğer el işleri ile insanlar Muratpaşa’yı oluşturuyor. 7 bölgeden insanlar var. Bunları birbiri ile kaynaşacak ki aynı şehrin kimliğini teşkil edecekler. Onu yapıyoruz. Muratpaşa’da kendi halinde gettolaşmış gruplar yok.

URFALILAR DERNEĞİ İLE UKRAYNALILAR DERNEĞİ STK MERKEZİMİZDE BULUŞUYOR

ASSIM Sivil Toplum Merkezi ile Antalya’da bir ortak akıl merkezi yarattıklarını söyleyen Uysal, “Mevlana Celalleddin Rumi’yi andık, Urfalılar derneği ile Ukraynalılar Derneği beraberdi. takip 17 diaspora derneği var, değişik ülkelerden gelenlerin kurduğu. Bunlar bizim sivil toplum merkezimizi kullanıyor, 1500 aktif dernek etkinlik için bu sivil toplum merkezimizi kullanıyor, Bütün herkese bir standart üretiyoruz” dedi.

5 MİLYON KEZ ARANMIŞ, 26 MİLYON KEZ ARAMIŞIZ

Muratpaşa Belediyesi’nde oluşturdukları Turunç Masa hizmetinin bir telefon cevaplama hizmeti olmanın ötesinde olduğunu savunan Uysal, “Bütün insanlarımıza 48 saat içinde hizmet götüren Turunç Masa sistemi var, önemli olan bunu eşitlikçi ve disiplinli yapmak. Şu ana kadar 5 milyon kez bizi aramış komşular biz de onları 26 milyon kez aramışız. Bu bir standart. Kent hakkı diye bir manzume var, kent haklarını herkese eşit dağıtmak. Herkesin kentten bir alacağı var. Turunç Masa bunun garantisi. Bizi koordine eden bir yönetişim sistemi. Her belediye bir masa diye yola çıkıyor ama uygulayamıyor, telefona cevap verme olarak kalıyor.

MURATPAŞA’DA 12 BİN KİŞİYE EVDE BAKIM HİZMETİ VERİYORUZ

Muratpaşa’’da yalnız yaşayan 17 bin yurttaştan 12 binine evde bakım hizmeti ve temizlik gibi ihtiyaçları konusunda hizmet verdiklerini anlatan Uysal, ilçelerinde herkesin belediye ile bağının olduğunu söyledi. Uysal “Her gün 1500 eve düzenli olarak sıcak yemek götürüyoruz”dedi.



