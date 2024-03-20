CHP kurmayları: Başta Karadeniz olmak üzere kırmızılar görebilirsiniz

Partililer, “Hiç tahmin etmeyeceğiniz yerlerde CHP’nin kazandığını görebilirsiniz” dedi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 20.03.2024 - 04:00
CHP kurmayları: Başta Karadeniz olmak üzere kırmızılar görebilirsiniz
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CHP kurmayları; partinin yerel seçimlerde sürpriz yapabileceği bölgelere ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dünden itibaren tura başladığı Karadeniz üzerinden görüşlerini aktaran kurmaylar, “CHP çok sürpriz yerlerde seçim kazanacak. Hiç tahmin etmeyeceğiniz yerlerde kazandığımızı görebilirsiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’den örnek veren partililer şu ifadeleri kullandı: “Trabzon Ortahisar’da, Ordu Altınordu’da kazanacağız. İl bazında da Giresun’da kazanacağız Bu seçimde CHP’nin kırmızısını Karadeniz’de görebilirsiniz. Zonguldak, Kastamonu, Sinop’ta iddialıyız.”

Karadeniz dışında Türkiye’nin farklı bölgelerinde de sürprizler olabileceğine dikkat çeken kurmaylar, “Güneydoğu’da bazı ilçelerde, İç Anadolu’nun pek çok ilinde kırmızı rengimizi göreceğiz” dedi. Sürpriz olabilecek illerden örnek veren partililer, “Kırıkkale ve Uşak karşı taraftan almayı hedeflediğimiz iller arasında. Isparta’da da yarıştayız. Osmaniye’de de CHP kazanırsa kimse şaşırmasın” dedi


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