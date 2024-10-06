Muratpaşa Belediyesi'nden 'Ebru Küçükaydın' açıklaması

Yayınlanma: 06.10.2024 - 14:48

Güncelleme: 06.10.2024 - 14:48

Antalya Muratpaşa Belediyesi Belediye Başkanı Ümit Uysal, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili haber yapan Ebru Küçükaydın'ın CHP Muratpaşa İlçe örgütüne kayıtlı olması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Antalya ziyaretinde bulunamaması arasında ilişki kurulmasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Belediye Başkanımız Sn. Ümit Uysal, CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’in Antalya ziyaretine, Danimarka’nın Aalborg kentinde düzenlenen Avrupa Sürdürülebilir Kentler Konferansı’nda bulunması nedeniyle katılamamıştır. Bu ziyaret boyunca Sn. Özel’e Başkanvekilimiz eşlik etmiştir.

Belediye Başkanımız Sn. Uysal’ın adıyla bu konunun yan yana getirilmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

Ayrıca, Başkanımız Sn. Uysal, aynı gün X hesabından yaptığı açıklamada iftirada bulunanların bir an önce adalet önünde hesap vermesi gerektiğini ve Şehzadeler Belediye Başkanımıza desteğini vurgulamıştır. Muratpaşa ilçe Başkanlığımız da haberi yapan üyenin kesin ihracı istemiyle disiplin işlemi yapılmak üzere sevk etmiştir."