Özgür Özel'den DEM Parti açıklaması: Özür borçlular

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasına ilişkin açıklamada bulundu. Özel, "Bir partinin aday çıkarması kendisiyle ilgili hesaptır." dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 11:41
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi açıklamada bulundu. DEM Parti'nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmesini değerlendiren Özel, "Bizim kimsenin çıkaracağı aday da çıkarmadığı adaya da lafımız da minnetimiz de yoktur." ifadelerini kullandı. 

"BİZ KİMSEYE KARIŞMAYIZ"

Özel DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasını da şöyle değerlendirdi:

"Her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır. kimsenin aday çıkarıp çıkarmamasına karışmayız. Bir partinin aday çıkarması kendisiyle ilgili hesaptır. Bizim kimsenin çıkaracağı aday da çıkarmadığı adaya da lafımız da minnetimiz de yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda bize dünya kadar lafı layık görenler şimdi bize özür borçlular."

"ONUN DÜZEYİNE İNMEMEYE KARARLIYIM"

Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Özel, şunları söyledi: 

"Dün Zonguldak’ta daha önce Hatay’da yaptığı açıklamanın devamını getirdi diyor ki ülkenin cumhurbaşkanının eli Zonguldak’ın üzerinde olursa hizmet gelir diyor. Erdoğan’ın milli iradenin üzerinden elini çekmesi lazım. Bu yaptığı iş tamamen milli irade gaspıdır. Aslında Zonguldak’tan dönüp Hatay’a ve bütün Türkiye’ye aynı mesajı veriyor. Erdoğan’ın söylediğinin bir karşılığı varsa yerel seçimler neden var? Niye Yenimahalle’yi kim yönetecek diye soruyoruz, ona da kendi karar versin o zaman! Milli irade serbestçe oy kullanılabildiği için kutsaldır. Nasıl ki o gücünü sandıktan alıyorsa bütün belediye başkanları da gücünü sandıktan alır. Bugün Erdoğan’a en set cevapları vermek onun istediği bir şey. Bizi kavgaya çekmek istiyor. Özgür efendi ona 10 bin liralık emekli maaşını hatırlatıyor 17 bin liralık sefalet asgari ücretini, geçim sıkıntısını hatırlatıyor. O istiyor ki hakaretine hakaret edelim, yerel seçim atmosferi içinde sorunlar değil kavga konuşulsun. Onun düzeyine inmemeye kararlıyım!"

LÜTFÜ SAVAŞ AÇIKLAMASI

Özgür Özel, tepkilere rağmen adaylıktan çekilmeyen Lütfü Savaş hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hatay’da protestolar yaşandı. 100 söz protesto vardıysa 99’u hükümete yönelikti ama hükümete yönelik kaynaklar Lütfü savaş protesto edildi. Evet Lütfü beye de sitem cümlelerini duyduk. Siyaset vatandaşın söylediği sözü verdiği mesajı alma sanatıdır. Biz CHP olarak hem adaylarımızı çok yoğun anketlerle belirledik. adaylık sonrası ölçme değerlendirme anketlerine de değer veriyoruz. Bu anketler bir şekilde yanlış yaptığımız sinyalini verirse bu değerlendirir. Meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir fikir verir. Ama milletin sesini duymak sandıktan önceki en önemli gösterge çok yüksek örneklerle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görürsek müdahale ederiz."


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