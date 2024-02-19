Özgür Özel ve Lütfü Savaş görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı: O 45 dakikada neler konuşuldu?

CHP lideri Özgür Özel ile Lütfü Savaş bugün bir araya geldi. İkili arasında 45 dakika süren görüşmede Savaş’ın önüne, oylardaki düşüşü ortaya koyan son anketin sonuçları konuldu. Savaş’ın buna karşın kendi anketlerini gösterdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:55
Özgür Özel ve Lütfü Savaş görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı: O 45 dakikada neler konuşuldu?
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Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) Hatay 'mesaisi' sürüyor.

Hatay belirsizliği sürerken; son olarak bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bir araya geldi.

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CHP Genel Merkezi’nde saat 10.40’ta başlayan görüşme 45 dakika sürdü.

ÖZEL, O ANKETLERİ GÖSTERDİ

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; CHP Lideri Özel, Lütfü Savaş’a son gerçekleştirilen memnuniyet anketini gösterdi. Son ankette Savaş’ın oylarının ilk anketlere göre düştüğü öğrenildi.

Savaş’ın adaylıktan çekilmeye ikna edilmeye çalışıldığı ikna çabalarının henüz başarılı olmadığı kaydedildi. Savaş’ın CHP’nin anketlerine karşın kendi düzenlediği anketleri CHP Lideri Özel’e gösterdiği ve Hatay konusunda ısrarcı olduğu savunuldu.

ÖRGÜTLERDEN DESTEK

Lütfü Savaş’a destek için CHP Genel Merkezi’ne gelen CHP Hatay ilçe örgütleri ise Savaş’ın kentte güçlü bir figür olduğunu belirterek, “Savaş’ın adaylığı çekilirse Hatay kaybedilir” dedi. Adaylığın çekilmesi halinde Hatay’ın 15 ilçesinde gösterilen belediye başkan adaylarından en az yedisinin istifa edileceği iddia edildi.

SAVAŞ'LI ÇÖZÜM

CHP kaynakları ise 18 Şubat gecesi Genel Merkez’de bulunan MYK üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Toplantıda, Hatay için alternatiflerin konuşulduğu ve anketlerin masaya yatırıldığı belirtildi. Kamuoyundan yükselen Lütfü Savaş karşıtı seslere kulak verildiğini anlatan CHP kurmayları, “İstişarelerimiz sürüyor. Lütfü Savaş’ın da içinde olduğu bir çözüm bulacağız” diye konuştu.

Lütfü Savaş’ın oyunun ilk anketlerde çok yüksek olduğunu kaydeden CHP yetkilileri, anket sayısı arttıkça Savaş’ın oyunda büyük gerileme yaşandığını dile getirdi.


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