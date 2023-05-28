Muş Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Muş'ta ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:33

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:33

Muş'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS MUŞ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Muş'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 94.3'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA MUŞ'TA NE KADAR OY ALDI?

Muş'ta Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60.1 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA MUŞ'TA NE KADAR OY ALDI?

Muş'ta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.9 oy aldı.

14 MAYIS MUŞ SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Muş seçim sonuçları! Muş'ta Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Muş'ta kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUŞ'TA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta yüzde 41.12 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU MUŞ'TA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Muş'ta yüzde 56.85 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN MUŞ'TA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Muş'ta yüzde 1.69 oranla oy aldı.