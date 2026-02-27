Cumhuriyet Gazetesi Logo
Müsavat Dervişoğlu'dan '27 Şubat' tepkisi: 'Açıklaması doğrudan doğruya kendi militanlarını bağlar'

27.02.2026 17:56:00
ANKA
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te yaptığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'na ilişkin yeni mesajlarına ''Bizim tarafımızdan bakıldığında Abdullah Öcalan, Türkiye düşmanı bir terör örgütünün lideridir. Dolayısıyla onun açıklaması doğrudan doğruya kendi militanlarını bağlar'' yorumunu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin ek binasında gazetecilerin terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te yaptığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın birinci yıl dönümündeki yeni mesajına ilişkin sorularını yanıtladı. 

Dervişoğlu, "Bugün DEM Parti'nin yaptığı açıklamada dikkati çekici ifadeler vardı. 'Demokratik entegrasyon' ifadesi ve vatandaşlık  tanımının değişmesi isteğine yönelik bazı açıklamalar oldu. Neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

''KENDİ MİLİTANLARINI BAĞLAR''

"27 Şubat çağrısının yıl dönümünde Abdullah Öcalan'ın açıklamasını kamuoyuyla paylaştılar ve milletin gözüne parmak sokar gibi bir caniye de metin okutturdular. Bizim tarafımızdan bakıldığında Abdullah Öcalan, Türkiye düşmanı bir terör örgütünün lideridir. Dolayısıyla onun açıklaması doğrudan doğruya kendi militanlarını bağlar.

Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ondan alacağı herhangi bir ders yoktur. Eğer söylediklerini umursuyor olsaydık, onun çağrısıyla kurulan komisyona İYİ Parti olarak katılırdık. Dolayısıyla ifadeleri bizim tarafımızdan bakıldığında doğrudan doğruya yok hükmündedir, değerlendirmeye bile gerek duymuyorum. Ayrıca açıklamasında birilerine teşekkür etmiş. Teşekkür edilen kişilerin isimleri arasında şahsımın ve partimin isminin bulunmaması, bizim tarafimizdan bakıldığında siyasi karnemizin yukarıdan aşağıya pek iyi olduğunun göstergesidir."

