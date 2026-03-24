Müsavat Dervişoğlu ile Bahçeli arasında 'kırmızı hat' polemiği

24.03.2026 15:07:00
Güncellenme:
ANKA
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderliği ile aramızda kırmızı bir hattın olduğunu iddia eden müfteriler" şeklindeki sözlerine ilişkin "Ben kırmızı hat var tereddüttü içerisinde değilim bir kere. Öncelikle o hattın kurulu olduğundan eminim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında "PKK’nın kurucu önderliği ile aramızda kırmızı bir hattın olduğunu iddia eden müfterilerin bizatihi büyük Türk milleti tarafından kırmızı kalemle üzerlerinin çizileceğine de mutlaka şahitlik edeceğiz. Zaman en büyük ilaçtır. Sabır en güçlü silahtır. Çok şükür ilacımız da, silahımız da tamdır" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

"Ben kırmızı hat var tereddütü içerisinde değilim bir kere" diyen Dervişoğlu, "Öncelikle o hattın kurulu olduğundan eminim. Ve dolayısıyla aslına bakarsanız o hattın kimler tarafından kurulduğunun millet açısından merak edildiğini söylüyorum. Dolayısıyla Abdullah Öcalan, 'umut hakkı' talep ediyor, Devlet Bey seslendiriyor. Abdullah Öcalan komisyon talep ediyor, Devlet Bey seslendiriyor. Abdullah Öcalan yasal düzenleme talep ediyor, Devlet Bey seslendiriyor. Efendim Abdullah Öcalan İmralı ziyaret talep ediyor, Devlet Bey seslendiriyor. Devlet Bey statü öneriyor, Abdullah Öcalan onun peşine geliyor" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Elbette ki bu bir kırmızı hattın bulunduğuna delalet eder. Ya da Devlet Bey'in istihareye yatarak Abdullah Öcalan'ın acaba ne düşündüğünü merak ediyor olması lazım. Böyle bir keramete sahip olmadıklarını öncelikle biliyorum. İmralı'daki haini paşa eylediler. Paşa tak diye emrediyor. Devlet Bahçeli de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüne çıkıp şak diye yapıyor. Benle uğraşacağına kendine baksın."

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, partisinin grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "Bana göre, Abdullah Öcalan ile Devlet Bahçeli arasında bir kırmızı hat var. Ben o kırmızı hattın varlığından eminim ama o hattı kimlerin döşediğini kamuoyu gibi ben de merak ediyorum” ifadelerine yanıt vermişti.

Bahçeli, "PKK’nın kurucu önderliğiyle aramızda kırmızı bir hat olduğunu iddia eden müfterilerin bizatihi büyük Türk milleti tarafından kırmızı kalemle üzerlerinin çizileceğine de mutlaka şahitlik edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

 

