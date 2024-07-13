Müsavat Dervişoğlu: İYİ Parti, hesaplaşacağı tek yerin kan kusturan iktidar olduğunu hiç unutmamaktadır

Yayınlanma: 13.07.2024 - 12:47

Güncelleme: 13.07.2024 - 13:13

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar'da başlayan değerlendirme kampı açış konuşmasında, "7 yıl önce cesaretle çıkılan yolu bilerek gerekirse o yola yeni bir rota çizeceğiz. Hızla, sabırla ve kararlılıkla yürüyeceğiz ve muhakkak ki muzaffer olacağız. İYİ Parti onu kuran milliyetçiliğin, onu kuran kalkınmacılığın, onu kuran demokratlığın idrakinde ve neye karşı kurulduğunun bilincindedir. Hesaplaşacağı tek yerin, ona 22 yıldır kan kusturan iktidar olduğunu hiç unutmamaktadır" dedi.

İYİ Parti'nin, 13-14 Temmuz'da düzenlediği değerlendirme kampı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Dervişoğlu'nun konuşması şöyle:

"2016 yılından sonra adım adım gelişen olayların Türkiye'yi götürdüğü açmazı gören ve buna dur demek için el ele verip yola koyulanların bu kutlu çatıyı kurmasından tam 7 yıl geçmiş. Ne sadece kurultay yapmakla ne de sadece genel başkan değiştirmekle veya parti kurullarının yeniden oluşturulmasıyla milletimizin bizden istediği değişimin hakkını verdiğimizi iddia edemeyiz. Seçimlerde aldığımız işaretlerin istişaresini yapmak zorundayız. Bizi kuran millet iradesinin özünde istişarenin temel şart olduğunu da hep hatırlamak zorundayız.

"ESKİ RESİMLERİ BİR KENARA BIRAKIP, AYNAYA BAKMAK LAZIM''

Önce milletin teveccühüne mahzar olmak, sonra da oyunu ve rızasını almak zorundayız. Çünkü biz Türkiye'nin yangınını söndürmek zorunda olan siyasi hareketiz. Ancak tüm bunlardan önce eski resimleri bir kenara bırakıp, aynaya bakmak durumundayız. Birbirimize ayna tutmak zorundayız. İşin başında 'Özeleştirimizi yapamadan kongre toplamak zorunda kaldık' demiştim. İşte şimdi burada, büyük bir ailenin, iyiler ve cesurlar ailesinin fertleri olarak bu özeleştirileri yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz.

Aile meclisimizde olacağız. Önce kendimizi konuşacağız. Neyi yanlış yaptıysak, bir daha yapmamaya yeminli olacağız. Kimsenin yanlışı diğerinden önemsiz, kimsenin doğrusu diğerinden önemli olmayacak. O nedenle de her şeyi masaya koyacağız. Geçmişe saplanmadan ama hesabını vererek, bugünü azaltmadan ama hakkını vererek, geleceği kutsamadan ama değerini bilerek konuşacağız. Önce biz konuşacağız, sonra milletle konuşacağız.

''HIZLA, SABIRLA VE KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ''

7 yıl önce cesaretle çıkılan yolu bilerek gerekirse o yola yeni bir rota çizeceğiz. Hızla, sabırla ve kararlılıkla yürüyeceğiz ve muhakkak ki muzaffer olacağız. İYİ Parti onu kuran milliyetçiliğin, onu kuran kalkınmacılığın, onu kuran demokratlığın idrakinde ve neye karşı kurulduğunun bilincindedir. Bu sebeple de başının üstündeki yüce gökyüzü ve kalbinde taşıdığı vicdanla, vereceği tek dünya hesabının adresinin Türk millet olduğunu bilmektedir. Hesaplaşacağı tek yerin, ona 22 yıldır kan kusturan iktidar olduğunu hiç unutmamaktadır.

''İYİ PARTİ'NİN ÖMÜR VE MİSYONUNU TÜRK MİLLETİ BELİRLER''

İşte biz, bu hesabı görmenin yolunu aramak için buradayız. Türkiye’yi yeniden inşa etmek iddiamızı gerçekleştirmek için buradayız. Bize ömür ve misyon biçenler bilsin ki İYİ Parti’nin ömrü ve misyonunu Türk milleti belirler. İYİ Parti olarak biz; ekonomiyi bataktan, adaleti vesayetten, nüfus ve sınır güvenliğini zilletten kurtardığımızda ve parlamenter sistemi yeniden tesis ettiğimizde şehirlerimizi, doğamızı, suyumuzu ve toprağımızı yeniden abad ettiğimizde, kardeşliğimizi, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli gurur ve milli birliğimizi yeniden imar ettiğimizde görevimizi tamamlamış oluruz."

Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından Teşkilat, Mali İşler, Medya Tanıtım, Milli Güvenlik ve Göç, Uluslararası İlişkiler Başkanlıkları ile TBMM Grup Başkanvekilliği'nin sunumlarına geçildi. Sunumların ardından milletvekilleri ve GİK üyeleri, görüş ve düşüncelerini paylaşacak, Dervişoğlu, soruları yanıtlayacak.