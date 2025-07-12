Müsavat Dervişoğlu, Lozan Anıtı önünden seslendi: 'AKP-MHP-DEM üçlüsünün yanına...'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne'de Lozan Anıtı önünde partilileri ile açıklama yaptı.

Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'da yapmış olduğu konuşmayı hedef aldı.

Erdoğan'ın konuşmasında yer alan, "Biz; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Partisi üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Derdimiz var. Dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşacağız" ifadeleri tepki çekmişti.

"TÜRK MİLLETİ AFFETMEMİŞTİR"

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Kuşandıkları makam ve sıfatlarla kendilerini dokunulmaz ve hesap sorulamaz zannediyorlar. Türk milleti kendisine ihanet eden başları hiçbir zaman affetmemiştir. Türk Devleti'nin milli kimliğine, onu kuran ve kurtaran Türk milletinin maddi ve manevi varlığı üzerine yemin etmiş olan AK Parti Genel Başkanı kendisini kapalı salonlarda sanki mizah dergisi sahneleri gibi alkışlayan aklını yitirmiş güruhların büyüsüne kapılmamalıdır"

"Türk Milletinin sabır taşı artık çatlamıştır. Türk milletine baş olmanın kuralları vardır, Türk milletine baş olmanın bedelleri vardır ve Türk milleti kendisine ihanet eden başları hiçbir zaman affetmemiştir."

"Türk milleti azınlık hale getirilmek isteniyorsa, buna dur diyecek neferler sahneye çıkmak mecburiyetindedir."

"MEZHEBİN GENİŞ OLABİLİR"

"İyi dinle efendi! Senin namusun ve şerefin üzerine ettiğin yemini defalarca, aymazca çiğneyecek kadar mezhebin geniş olabilir. Biz ise buna rıza gösterip, sessiz kalacak, senin uydurma tarihine piyon olacak kadar alçalamayız. Biz Türk Milletiyiz."

"AK PARTİ-MHP-DEM ÜÇLÜSÜNÜN..."

"Türk Milletine sesleniyorum, hepimizin önüne bir seçenek koyulmuştur, bu seçenek AK Parti Genel Başkanı tarafından deklare edilmiştir. AK Parti-MHP-DEM üçlüsünün yanına İmralı ve Kandil sefillerini de katarak çıktıkları yol tarif edilmiştir. Bu yol bizim aylardır gerçek secelesini ortaya koyduğumuz, sözde 'Terörsüz Türkiye projesidir'

Aslında olup biten basittir, yeni kılıflar ve isimlerle yürütülen BOP'un, yeni hisselerle, yeni pazarlıklarla tamamlama sürecidir. Bu sürecin özü bellidir, Türkiye'yi Türksüzleştirmektir, Türk vatanına ortaklar koşmaktır, Türkiye'yi Cumhuriyetten tamamen kopartmaktır."