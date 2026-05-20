Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken sözler: 'Siyaseti soygunculara teslim edemeyiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Dün malum 19 Mayıs'tı. Bir milletin külleirndne yeniden doğmaya başladığı gün. Cesaret ile inancın vatan toprağında buluştuğu gün. Makamlara sarılmışların ardından milletin 'devlet başa' deme iradesidir. 19 Mayıs bir milletin içinde kopan fırtınadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuruluşunun ilk adımıdır. Kutlu ve mutlu olsun.

-Bu milletin geleceğini ne mandacılar ne de yabancı ülkelerde yazılanlar kurtaracaktır. Bu vatanın çocukları kendi geleceklerini ne Saray hesaplarına ne de terör örgütünden medet umanların çazgırlığına teslim etmeyecektir.

"ÖCALAN'IN SON SUÇU SON ŞEHİDİMİZİN KATLİDİR"

-Öcalan'ın son suçu son şehidimizin katlidir. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer. Yasaklardan arınmış Türkiye'den geçer.

-Ne şehit ne de gaziler feda ettikleri, her birimizin hayat vaadettikleri için mübarektirler ve öyle yaşayacaklardır. Türk devletin geleceği bir terör hükümlüsünün dediklerine fena edilemez. Türk milliyetçiliği teröristi yeni sıfatlarda meşrulaştırmaya göz yummayacak. Herkez haddini bilecek.

"CUMHURİYET'İN SAVCILARINI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

-Öcalan'ın statüsü bellidir. Bir terör hükümlüsüdür. Ona rol biçilemez. Sarayın savcıları oturadursunlar, Cumhuriyet'in savcılarını göreve çağırıyorum. Malum şahısların ellerine tutuşturulan raporların dolaşıma sokullması da teröre yardımdır. Cumhuriyet'e sahip çıkmak için ey savcılar, ey bu milletin gençleri neyi bekliyorsunuz. Bu kardeşlik, barış değildir. Bu ihanettir.

-Kardeşlik iddiası PKK'yı meşrulaştırmak değildir. Kürtleri PKK'nın temsil iddiasından kurtarmaktır. Örgüt baskısından kurtarmaktır.

-Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle ilgili tek kurumu vardır o da milli güvenlik kurumudur. MGK'yı mı fesetmeye çağırıyorsunuz? Karnınızdan konuşmayı bırakın.

DİKKAT ÇEKEN 'MUHALEFET' ELEŞTİRİSİ

İktidar ve ortakları bütün bu süreçleri yalnızca devleti dönüştürmek için değil, muhalefeti parçalamak için de kullanıyor. Çünkü ancak böyle iktidarda kalabileceğini biliyor. Muhalefeti meyda kavgalarını içine hapsetmek istiyor. Birini diğerine karşı kışkırtıyor. Birine havuç diğerine sopa gösteriyor. Birine alan açıyor diğerini baskıyla terbiye etmeye çalışıyor. Sonra da muhalefetin kendi içindeki her tartışmayı büyütüp milletin iktidar umudunu tüketmek istiyor. Biz bu oyunu görüyoruz. Bu tuzağı biliyoruz. Bu tuzağı daha önce de izledik. Biz İYİ Parti'yi kurduğumuz gün hikayemizi tek adam rejimine itiraz üzerine kurduk. Bu sebeple parlamenter sistemin her zaman ihyasını savunduk. Hukuku, dengeyi, meşru siyaseti savunduk. Çünkü tek adamlık çatışma, meclis ise uzlaşma getirir, biliyorduk. Bugün de aynı yerdeyiz. Hiçbirimiz birbirimizle uğraşarak birbirimizi değiştiremeyiz. Her eleştirene AKP'li diyerek siyaset kuramayız. Her farklı düşüneni ajan ilan ederek de iktidar kuramayız.

Uyarıyorum: Dini bezirganlara, milliyetçiliği bozgunculara, siyaseti soygunculara teslim edemeyiz. Biz muhalefeti de, milliyetçiliği de, inancımızı da Atatürkümüzü de tekelleştirmeye müsaade etmeyiz. Biz muhalefete akıl, ciddiyet ve sorumluluk hatırlatmaya talibiz. Biz kimsenin gölgesinde kaybolmayız, kimseyi de gölgemize mahkum etmeye çalışmayız."