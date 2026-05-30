Müsavat Dervişoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nun ailesine bayram ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayramın son gününde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ailesiyle bir araya geldi. Dervişoğlu, İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nu ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Tutukluluğun ardından ilk Ramazan Bayramı’nda da aileyi ziyaret ettiğini hatırlatan Dervişoğlu, bayram günlerinde ailelerin evlatlarından ayrı kalmasının büyük bir acı olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, “Böyle günlerde insanların evlatlarından ayrı bayram geçirmesinin ne kadar yürek yakıcı olduğunun bilinmesini istiyorum. Burada bulunmamın sebebi İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermektir. İnşallah önümüzdeki bayram hep birlikte oluruz” ifadelerini kullandı.