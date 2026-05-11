Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Erdoğan' iddiasına: 'Yalandan ibaret'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaklaşık yarım saat süren bir telefon görüşmesi yaptığı iddiasını yalanlandı.

Konuyla ilgili ortaya atılan iddialarda görüşmede Erdoğan’ın, “CHP’nin domine ettiği muhalefet gündeminden uzak kaldığı için Dervişoğlu’na teşekkür ettiği" ve Dervişoğlu'nun da Erdoğan'a “ülkenin istikrarı için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini” söylediği ileri sürüldü.

Söz konusu paylaşımlarda iki liderin temaslarını sürdürme konusunda karşılıklı mesaj verdiği de iddia edildi.

Nefes gazetesinin ulaştığı Müsavat Dervişoğlu, iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğüme dair iddialar yalandan ibaret” ifadelerini kullandı.