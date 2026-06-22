Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: 'Savcının ağzıyla konuşuyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin sıcak başlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası yeniden adaylığına ve siyaset kulislerinde konuşulan "istisnai adaylık" formülüne değinen Dervişoğlu, mevcut anayasaya göre Erdoğan'ın görevinin bitmesine az bir zaman kala aday olamayacağını, bu yöndeki kararı verecek asıl merciin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu ifade etti.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TEK ŞARTIMIZ PARLAMENTER SİSTEM"

İktidar kanadından gelen anayasa değişikliği çağrıları hakkında da net bir çizgi çeken İYİ Parti lideri, Türkiye'nin derin bir sistem sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve mevcut yapının Erdoğan'ı her geçen gün "tek adamlığa" sürüklediğini savundu.

Sözcü TV'de konuşan Dervişoğlu, anayasa değişikliği konusunda iktidarla görüşebilmesi için tek şartının "parlamenter demokratik sisteme geçiş hedefini barındırması" olduğunu vurguladı.

Mevcut rejimin ülkeyi yönetilemez hale getirdiğini ifade eden Dervişoğlu, yargının geldiği noktaya da dikkat çekerek, "Bir kasaba mahkemesinde alınan karar ile bir siyasi partinin olağanüstü kurultayı iptal edilebiliyor ya da bir hukuk mahkemesinin kararıyla bir önceki genel başkan kayyum misali tayin edilebiliyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: "SAVCILARIN AĞZIYLA KONUŞUYOR"

Programın en dikkat çekici anları ise mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki açıklamalarının ve röportajının gündeme geldiği anlar oldu.

Kılıçdaroğlu'nu siyaseten muhatap kabul etmediğini belirten Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert eleştiriler yöneltti.

Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun siyasetteki tutumuna ilişkin "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü tavırlarına bakarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin neden 24 yıldır iktidarda olduğunu anlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, CHP aleyhine tanzim edilmiş savcıların ağzıyla konuştuğunu öne süren Dervişoğlu, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Ben iddianameleri okumadım, onları inceleyecekler ve raporu önüme gelecek... Ama o savcının ağzıyla konuşup kim suçlu kim değil konusunda ihsas-ı reyde bulunabiliyor. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu gizli tanık ifadelerini onaylıyor, itirafçı ifadelerini onaylıyor, o ifadelere göre tanzim edilmiş iddianamenin talepleriyle ortaklaşabiliyor."

"MANSUR YAVAŞ 'ADAYIM' DERSE DEĞERLENDİRİRİZ"

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, partisinin geçtiğimiz hafta düzenlediği çalıştaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmasıyla alevlenen "adaylık" tartışmalarına da açıklık getirdi.

Yavaş ile maziye dayanan özel bir dostlukları olduğunu belirten Dervişoğlu, büyük makamlara talip olması muhtemel kişilerin kendi stratejileri olabileceğini ve sevenlerinin bu stratejiye zarar verecek adımlardan uzak durması gerektiğini ifade etti.

Yavaş'ın çalıştaya hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla hem bir hukukçu olarak hem de dostluk hukuku çerçevesinde katıldığını vurgulayan Dervişoğlu, "Biz sadece törenlerde değil, özel sebeplerle de sık sık bir araya geliyoruz ama en az o merak edilen (adaylık) konuyu konuşuyoruz" dedi.

Kamuoyundaki anketlerde Mansur Yavaş'ın isminin öne çıkması ve olası cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'nin nasıl bakacağı yönündeki soruya da yanıt veren Dervişoğlu, "Ben Cumhurbaşkanı adayıyım dediği an gayet tabii ki değerlendirebiliriz" diyerek bu ihtimale kapıyı açık bıraktı.

Ancak Türkiye'de siyasi denklemin yanlış bir zeminde tartışıldığını savunan Dervişoğlu, asıl meselenin Erdoğan'ın durumu olduğunu vurgulayarak, "Sürekli aday olamayacağı bir seçimde Tayyip Bey'i rakipleriyle yarıştırıyorlar. Ekrem Bey'i, Mansur Bey'i, Özgür Bey'i Tayyip Bey'le yarıştırıyorlar. Oysa ben en başından beri söylüyorum; Tayyip Bey bu seçimde anayasaya göre aday olamaz" diyerek mevcut siyasi tartışma ortamına tepki gösterdi.