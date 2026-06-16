Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Doğan'dan, Dervişoğlu'na ziyaret

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesine yönelik kanun değişikliği çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Doğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
"Cemevlerinin ibadethane olarak kanunlarda yapılacak değişikle, Meclis'e teklif olarak sunularak, kabul edilmesine yönelik siyasi parti görüşmelerimizde bugün İYİ Parti genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret ettik."