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Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Özgür Özel'e operasyon' iddialarına: 'Böyle bir hamle büyük sıkıntılar yaşatır'

Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Özgür Özel'e operasyon' iddialarına: 'Böyle bir hamle büyük sıkıntılar yaşatır'

7.06.2026 12:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Özgür Özel'e operasyon' iddialarına: 'Böyle bir hamle büyük sıkıntılar yaşatır'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik operasyonların partinin lideri Özgür Özel'e uzanmamasını dilediğini belirterek "Türk milleti çok sabır gösterdi. Ve artık sabrının sonuna geldi. Toplumsal barışı, huzuru tehdit edecek böyle bir hamle Türkiye'ye büyük sıkıntılar yaşatır" dedi.
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik 'mutlak butlan' kararı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Dervişoğlu, "YSK'nın mazbata verdiği bir genel başkanı, yerel ve bölge mahkemeleri aracılığıyla koltuktan indiremezsiniz. Bu keyfilik demokrasimize yönelmiş bir darbe girişimidir. Milletimiz, iradesine uzanan elleri, günü geldiğinde mutlaka kırmıştır" dedi.

ÖZEL'E OPERASYON İDDİALARI: "UMARIM BÖYLE BİR ADIM ATILMAZ"

Dervişoğlu, Özgür Özel'e operasyon yapılacağına yönelik iddialara ise, "Cumhur koalisyonu, yönetemediği ülkemizde öyle adımlar attı ve atıyor ki artık neye şaşıracağımızı şaşırdık. Bu duyguya rağmen, umar ve dilerim ki böyle bir adım atılmaz. Çünkü bu her şeyden önce toplumsal barışı bozar. Milleti kamplara ayırmaktan kazanç uman Cumhur koalisyonunun anlaması gereken şu; Türk milleti çok sabır gösterdi. Ve artık sabrının sonuna geldi. Toplumsal barışı, huzuru tehdit edecek böyle bir hamle Türkiye'ye büyük sıkıntılar yaşatır. Milletimizin selameti, her faninin şahsi menfaatinin üzerinedir."

"DEVLET AKLI KARANLIKTA ARANMAZ"

"Biz kayyum ya da vesayet demokrasisi istemiyoruz. Siyaseti mahkemelerin değil, sandığın belirlediği Türkiye istiyoruz. Saltanat değil, Cumhuriyet istiyoruz! Tüm bunlar bir kişiye, ömür boyu başkanlık yoluna döşenen taşlar" tepkisini dile getiren Dervişoğlu, "Devlet aklı" tartışmasına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Hukuksuzluğu, derin devlet imalarıyla beslemeye çalışmak ayıptır. Devletin derini olmaz, hukuku olur. Devletin aklı karanlıkta değil, kanunlarda aranır Adaletsizliğin ardına devlet kelimesini yerleştirenlere bakmayın."

İlgili Konular: #Özgür Özel #Müsavat Dervişoğlu

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