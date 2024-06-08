Aytun Çıray'dan Akşener'e sert sözler! 'Tayyip bey nerede istiyorsa orada olur'

Yayınlanma: 08.06.2024 - 15:18

Güncelleme: 08.06.2024 - 16:00

Yerel seçimlerin ardından düzenlenen İYİ Parti 5. Olağan Kurultayı'nda liderliğe yeniden aday olmayan Eski İYİ Parti Lideri Meral Akşener, görevi 27. dönem İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu’na devretti.

Görevi bırakmasının ardından bir süre sessiz kalan Akşener’in geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi gündeme bomba gibi düştü.

Erdoğan-Akşener görüşmesini değerlendiren 27. Dönem Milletvekili ve Eski İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray Akşener’i eleştirdi.

KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEDİ!

“Akşener neyi hedefliyor olabilir?” sorusunu yanıtlayan Çıray, “Akşener istediğini 2023 genel seçimlerinde elde etti. Geçmişte sayın Akşener üzerinde güven tesisinde çalıştığım için Türk milletinden, CHP ve İYİ Parti tabanından özür diliyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“2023 seçimlerinin kaybedilmesiyle birlikte ortaya yeni komplikasyonlar çıktı. Vatandaş hayat pahalılığı ile eziliyor, tarım çöküyor, devlet geleneğinde problem var. Bir nevi fetret döneminden geçiyoruz. Laik bir cumhuriyeti devam ettirmek için İYİ Partiye desteğe gittiğimde bizim hayalimiz bunları önlemekti. Fakat sayın Akşener her aşamada sayın Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürdü.”

"BİR SEÇİMİ DAHA TAYYİP BEYE HEDİYE ETTİ"

Çıray, “Sayın Akşener’in ne yaptığından çok yaptıklarıyla Türkiye’ye ne denli zarar verdiğiyle ilgileniyorum. Türkiye 22 senesini kaybetmiştir. Hayatımızdaki 5 yılı da Tayyip beye hediye ederek Türkiye’yi 10-15 yıl daha geriye götürmeye sebep olmuştur. Bir seçimi daha hediye etti” diye konuştu.

İYİ Partiden yeni istifalar beklediğini ifade eden Çıray, “Bir kısmı CHP’ye bir AKP’ye gitmek isteyebilir. CHP’ye gitmek için çok gayret edenler olduğunu biliyorum ancak CHP yönetimi bu konuda seçici davranıyor. Cumhur İttifakı şimdilik kapıları tamamen açmadı eğer açarlarsa ne olacağını göreceğiz. O kapılar açılırsa bunda Meral hanımın da onayı vardır” ifadelerini kullandı.

"TAYYİP BEY NASIL İSTERSE ÖYLE OLUR"

Akşener İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak yoluyla kamuoyuna yanıtlar vermiş, Akburak, “Akşener'i bundan sonra sık sık göreceğiz” demişti.

Akburak’ın açıklamasını değerlendiren Çıray şunları söyledi:

“Geçmişte televizyonlar arıza yaptığında araya resim koyarlardı oralara Meral hanımın resmini koyabilirler böylece çok görmüş oluruz. Görünmenin pek çok yolu var. Meral hanım Tayyip bey ne isterse ne verirse oraya kadar görünecektir. Onun dışında siyasi hayatı sona ermiştir.”