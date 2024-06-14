Müsavat Dervişoğlu Sinan Ateş'in kızları ile paylaştı: 'Karneleriyle birlikte dedelerine uğradı'

Yayınlanma: 14.06.2024 - 19:33

Güncelleme: 14.06.2024 - 19:33

1 Temmuz'da Sincan'da gerçekleşecek dava öncesinde siyasi parti liderlerini ziyaret eden Ayşe Ateş, bu defa İYİ Parti'ye konuk oldu. Ateş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ziyaretine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kızlarıyla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya gelen Ayşe Ateş, görüşmeye dair şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu kızlarım Banuçiçek ve Bengisu ile birlikte makamında ziyaret ettik. Kızlarım Müsavat Dedelerine karnelerini takdim ettiler.

Sayın Dervişoğlu ile 1 Temmuz günü yapılacak olan ilk duruşma öncesinde istişarede bulunduk. Kurmayları ile birlikte Sincan’da olacağını ve adalet yürüyüşümüzde bizi son güne dek yalnız bırakmayacağını yineledi.

Gösterdiği yakınlık, ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu kızlarım Banuçiçek ve Bengisu ile birlikte makamında ziyaret ettik. Kızlarım Müsavat Dedelerine karnelerini takdim ettiler. Sayın Dervişoğlu ile 1 Temmuz günü yapılacak olan ilk duruşma öncesinde istişarede bulunduk. Kurmayları… https://t.co/F3HfqD8z8l — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) June 14, 2024

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: KARNELERİYLE BİRLİKTE...

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Sevgili Bengisu ve Banuçiçek karneleriyle birlikte dedelerine uğradı. Bu güzel ziyaret için kardeşim Ayşe Ateş’e teşekkür ederim."