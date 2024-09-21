Müsavat Dervişoğlu ve Meral Akşener düğünde bir araya geldi

Yayınlanma: 21.09.2024 - 22:22

Güncelleme: 21.09.2024 - 22:22

İYİ Partiden yapılan açıklamada, Dervişoğlu'nun, İstemihan ile Kübra çiftinin ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen düğününde nikah şahitliği yaptığı belirtildi.

Çiftin nikahını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın kıydığı, şahitlik yapan bir diğer ismin de İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener olduğu ifade edildi.???????

Düğünde ayrıca kurucu genel başkan Meral Akşener de yer aldı.