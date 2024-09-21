Müsavat Dervişoğlu ve Meral Akşener düğünde bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Muğla Milletvekili Metin Ergun'un oğlu İstemihan Ergun'un nikah şahitliğini yaptı. Düğünde partinin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener de yer aldı.
İYİ Partiden yapılan açıklamada, Dervişoğlu'nun, İstemihan ile Kübra çiftinin ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen düğününde nikah şahitliği yaptığı belirtildi.
Çiftin nikahını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın kıydığı, şahitlik yapan bir diğer ismin de İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener olduğu ifade edildi.???????
Düğünde ayrıca kurucu genel başkan Meral Akşener de yer aldı.
Etiketler: #Meral Akşener #düğün #nikah
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