Müsavat Dervişoğlu'ndan Çağlayan'da Ümit Özdağ'a destek açıklaması: 'Neden buradasın diye soranlara tekrar söylüyorum...'

Yayınlanma: 21.01.2025 - 13:55

Güncelleme: 21.01.2025 - 14:01

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gözaltına alındıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili adliye önünde açıklama yaptı.

"YARGI GÜCÜYLE MiLLETE SOPA GÖSTERIYORLAR"

Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu gidişat göreceksiniz hayırlara da vesile olacak. Kurgulamış oldukları kabus senaryolarının hiçbiri gerçekleşmeyecek. Muhtemel cumhurbaşkanı adayları üzerinde soruşturmalar, şahsıma tehdit ve hakaretler... Bu zamana kadar şahsıma yöneltilmiş hakaret ve tehditlerle ilgili hiçbir soruşturma yapılmadı. Kanun önünde eşitlik ilkesinden bizi mahrum bırakıyorlar, kendileri de yargı gücüyle millete sopa gösteriyorlar."

"NEDEN BURADASIN DIYE SORANLARA..."

"Bütün bunlar bir dönemi devam ettirmek için yaşanıyor. TBMM'deki milletvekili transferleri de buna dahildir. Tek adam hakimiyetini güçlendirmek ve otokrasiyi kurumsal hale getirmek için. Sevdası Türkiye olan herkesi cumhuriyet ve değerlerine bağlı herkesi iktidar olmayı milletin sahibi olmak zannedenlere karşı mücadele etmeye davet ediyorum. Haksızlığa, hukuksuzluğa sonuna kadar direneceğiz. Neden buradasın diye soranlara tekrar söylüyorum; hak ve hukuk arayışını sürdüren insanlara destek için buradayım. Biraz sonra bir karar verilecek; Türkiye'de adalet, hukuk var mı yok mu, onu göreceğiz."