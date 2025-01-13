Bahçeli ‘ülke ve ülkü sevdalısı’ demişti… Suç örgütü lideri Yakup Kürşad Yılmaz'dan Müsavat Dervişoğlu'na tehdit!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 21:55

Güncelleme: 13.01.2025 - 21:55

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde bulunurken, Bahçeli'nin "kahraman" ilan etmesinin ardından serbest bırakılan Yakup Kürşad Yılmaz, sosyal medya hesabından İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na tehdit içeren bir mesaj yayımladı.

İP’İN GENEL BAŞKANI ATIK KUKLACIYA! pic.twitter.com/i3k7AhLva8 — Yakup Kürşad Yılmaz (@y_kursadyilmaz) January 13, 2025

Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ey geçmişte yol arkadaşım gibi görünen hain, bil ki sen o gün de ülkücü camianın bir parçası değildin, bugün de değilsin. Geçmişte bizimle olman, ülkücülerin saflaşma sürecinde yalnızca bir atığı ayırmasından ibaretti.

Sen, ülkücü camianın atığısın. Yürüdüğün yol, diğer atıklarla aynıdır: Kanalizasyon yolu. Ülkücülerin yolculuğu kutsaldır; biz kanalizasyonun yakınından bile geçmeyiz.

O halde söyle, ülkücülerin seninle nasıl bir hesabı olabilir? Ey zavallı kukla, ey ülkücü safrası, ey ülkücü atığı! Yolumuz ayrı, hedefimiz ayrı. Ey geçmişin tefe murisi, git iplerini tutan efendilerinin sana vereceği yala ortak ol. Bu kutlu yolda sana iş yok. Burada sana kalacak bir faiz mirası da bulamazsın.

Sinan Ateş'in öldürüldüğü yerde soğan pehlivanlığı yapacağına, O'nun ölüm emrini verenlerin ülkücü camiaya bulaştırmak istedikleri çamuru düşün. Şimdi bu çamuru seninle sivayabileceklerini sanıyorlar.

Ama aklını kullan: İplerini tutanların bir gün senin katilin de olabileceğini unutma! Ancak biz ülkücülerden yana emin olabilirsin. Çünkü asla hedefimiz değilsin. Kim, safrasını attığı birini hedef alır ki?"

Bahçeli suç örgütü lideri Kürşad Yılmaz için ‘ülke ve ülkü sevdalısı’ ifadelerini kullanmıştı.