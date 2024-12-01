Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a 'adaylık' yanıtı: 'Sonuna kadar hayır!'

Yayınlanma: 01.12.2024 - 13:09

Güncelleme: 01.12.2024 - 13:09

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul 3'üncü bölge teşkilat mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

"ERDOĞAN'I İZLEMEKTEN SIKILDIM"

Dervişoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

“Türkiye, çok zor günler geçiriyor. Hem içerde hem dışarda fevkalade önemli günler geçiriyor. Ve bütün bunların sorumluları da bu yaşananlardan kendi paylarını almamış olacaklar ki yeni bir gelecek planı için kendilerine yeni stratejiler belirliyorlar.

"ERDOĞAN ANAYASA'YA AYKIRI OLARAK MİLLETTEN YENİDEN YETKİ İSTİYOR"

“Artık Erdoğan’ı izlemekten yoruldum. Doğrusunu isterseniz dinlemekten de sıkıldım. Sabah yine televizyonu açtım. Diyor ki, ‘İşin zor tarafını geride bıraktık, şimdi kolay tarafına geçtik.’ 22 sene sonra Erdoğan, zoru kolaylaştıracak hale gelmiş. Evet gelmiş. Çiftçi toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyor, ürünü tarlasında bırakıyor. Emekli, dul, yetim tenceresini kaynatamıyor. Evlatlarımız hastanelerde öldürülüp katlediliyor. Devlet'in esirgeme kurumlarına emanet ettiğimiz çocuklarımız tecavüze uğruyor ya da katlediliyor. Gençler geleceklerinden umudunu yitirmiş, vize kuyruklarında istikbal arıyor. Tayyip Erdoğan çıraklık dönemini bitirmiş ustalık dönemi için Anayasa'ya aykırı olarak milletten yeniden yetki istemeye kalkışıyor. Buna sonuna kadar 'Hayır' diyeceğiz!” Ve Türkiye’yi olumsuz noktadan, bu karanlıktan kurtarmak gibi tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya bulunduğumuz asla unutulmamalıdır.

Bu kadronun içinde onlarca Tayyip Erdoğan var. Bu kadronun içinde onlarca hükümete bakanlık yapabilecek siyasi bilgi ve birikime sahip insanlar var. Onlarca Tayyip Erdoğan var dedim ama ona benzetmesinler; onun daha inanmışı, daha imanlısı, daha şuurlusu var aramızda.”