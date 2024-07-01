Müsavat Dervişoğlu'ndan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: 'Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:24
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: 'Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz'
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kayseri'deki tablonun yaşanmaması için iktidarı defalarca uyardıklarını belirtti.

Sığınmacı meselesinin Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceği için varoluşsal bir milli güvenlik tehdidi olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, artık sessiz ve saklı bir işgali aşan bu meselenin topyekun bir yıkıma dönüştüğünü kaydetti.

Dervişoğlu, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Bu uyarılarımızı kulak ardı eden ve milyonlarca sığınmacıyı taammüden sınırlarımızdan geçirenlere sesleniyorum. Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz, şimdi o uçurumdan düşmesini sıcak koltuklarınızdan aymazca izlemeyin. Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine ciddiyetle gereğini yapın. Bu vesileyle bir kez daha tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum. Hemen şimdi ortak bir çözüm önerisi ve ortak bir siyasi irade ile müşterek bir zeminde harekete geçelim."


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