Ümit Özdağ Kayseri'deki 'gerilim' hakkında açıklama yaptı: 'Evlerinize dönün'

Yayınlanma: 01.07.2024 - 00:58

Güncelleme: 01.07.2024 - 01:01

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalık, araçları ters çevirirken, yabancı uyruklu kişilere ait bazı iş yerlerini ateşe verdi. Valilikten yapılan açıklamada taciz şüphelisinin polis tarafından yakalandığı, çocuğun da koruma altına alındığı belirtilirken, yurttaşlardan itidalli davranmaları istendi.

Olaya ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da X hesabından açıklama yaparak 'Evlerinize dönün' ifadelerini kullandı.

"TEPKİNİ GÖSTERDİNİZ"

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"KAYSERİ’de Eskişehir Bağları* mahallesinde

-Suriyeli bir sığınmacı, 5 yaşındaki başka bir Suriyeli kız çocuğuna tecavüz eder.

-Tecavüzcüyü almak isteyen Polise karşı, tecavüzcünün yakınları zorluk çıkarır ve olaylar büyür.

-Mahallede yaşayan Türkler olayı duyunca polise direnen Suriyelilere tepki gösterir. Diğer mahallelerden gelen Türkler de sokağa çıkar ve Suriyelilere tepki gösterirler.

-olaylar bir anda büyür. Polis sayısı yetersiz kalır. Valilik talimatıyla istirahatli tüm polisler acil göreve çağırılır

-Valilik Polislere suriyelileri koruyun talimatı verilir.

Suriyeli nüfusun yoğun olduğu *Danişmend Gazi* Mahallesinde de Kayseri halkı sokağa çıkarak gösterilere başlar. O mahalleye de Polis sevk edilir. Olayların bu noktaya gelmesinin nedeni hiç şüphesiz şımartılan Suriyelilerin tecavüzcüyü polise vermeyip, direnmesidir.

Sevgili Kayserililer, polis güçlerine yardımcı olarak evlerinize dönün. Tepkinizi gösterdiniz. Olayların büyümesi Türkiye’nin düşmanlarının işine yarayacaktır."