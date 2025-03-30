Müsavat Dervişoğlu'ndan oğlu ölen Fethi Yaşar'a taziye ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, oğlu yaşamını yitiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

Müsavat Dervişoğlu'ndan oğlu ölen Fethi Yaşar'a taziye ziyareti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 13:57

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, oğlu Bülent Yaşar'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti.

Müsavat Dervişoğlu'na, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı eşlik etti. 

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinin belediye başkanı Fethi Yaşar’ın oğlu iş insanı Bülent Yaşar, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında yaşamını yitirmişti.

Bülent Yaşar’ın bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Yaşar’ın 31 Mart Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Afyon’un Sandıklı ilçesinde defnedileceği belirtildi.


Etiketler: #Müsavat Dervişoğlu #Fethi Yaşar #Yenimahalle

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