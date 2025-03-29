Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın acı günü!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 16:03

Güncelleme: 29.03.2025 - 16:07

Bir süredir hastanede tedavi gören Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar (52) hayatını kaybetti.

Aile şirketinde yöneticilik yapan Bülent Yaşar'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı taziye paylaşımında şunları kaydetti:

"Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar’ın evladı Bülent Yaşar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu zor zamanda başkanımız Fethi Yaşar’a, ailesine ve yakınlarına sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum. Bülent Yaşar’a Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."