Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın acı günü!
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar, 52 yaşında hayatını kaybetti. Taziye mesajı yayımlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bu zor zamanda başkanımız Fethi Yaşar’a, ailesine ve yakınlarına sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum" dedi.
Bir süredir hastanede tedavi gören Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar (52) hayatını kaybetti.
Aile şirketinde yöneticilik yapan Bülent Yaşar'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
MANSUR YAVAŞ'TAN TAZİYE MESAJI
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı taziye paylaşımında şunları kaydetti:
"Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar’ın evladı Bülent Yaşar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu zor zamanda başkanımız Fethi Yaşar’a, ailesine ve yakınlarına sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum. Bülent Yaşar’a Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."
Etiketler: #Fethi Yaşar #Mansur Yavaş #oğlu #Yenimahalle
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Espressolab' videosu sonrası Varank'a soruşturma
- Türkiye İş Bankası'ndan açıklama yapıldı
- İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk 'seçim' anketi
- 'İmamoğlu mitingine' hangi partiler katılacak?
- Başarır haciz konulan Porsche marka aracını paylaştı
- NTV'ye verdiği süre doldu: Firmaları ifşa etti!
- Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama
- 'Batı'yı unutun... Erdoğan'ı ancak onlar durdurabilir!'
- CHP çağrı yapmıştı: DEM Parti'den 'Maltepe' kararı
- Erdoğan'dan Minguzzi'nin annesine telefon