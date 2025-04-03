Müsavat Dervişoğlu'ndan Sözcü TV'ye anket tepkisi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan bir seçim anketinde İYİ Parti'nin tabloda yer almamasına tepki göstererek, "Mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir tabloda İYİ Parti yok. SÖZCÜ ne yapmak istiyor? Biz de onu mu boykot edelim" ifadesini kullandı. Sözcü sosyal medya hesabından Dervişoğlu’na yanıt verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan bir seçim anketinin görselini paylaşarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "SÖZCÜ Televizyonu bir kamuoyu araştırma şirketinin anket sonuçlarını ekranlarından paylaşıyor. Mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir tabloda İYİ Parti yok. Oranları topladığınızda yüzde 93 sayısına ulaşıyorsunuz. Aklıma takıldığı için sormadan edemiyorum: Yüzde 7 oy nerede? Ya da SÖZCÜ ne yapmak istiyor? Biz de onu mu boykot edelim!"
SÖZCÜ Televizyonu bir kamuoyu araştırma şirketinin anket sonuçlarını ekranlarından paylaşıyor.— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) April 3, 2025
Mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir tabloda İYİ Parti yok.
Oranları topladığınızda yüzde 93 sayısına ulaşıyorsunuz.
Aklıma takıldığı için sormadan edemiyorum:
Yüzde 7 oy nerede?
Ya… pic.twitter.com/ae7cm6R4jW
SÖZCÜ’DEN YANIT
Sözcü Televizyonu sosyal medya hesabından Dervişoğlu'na yanıt verdi. Yanıtta şunlar kaydedildi:
"Bugün bir anket firmasının sonuçları ekrana yansıtılırken grafiksel bir hata yapılmıştır. Başta İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve tüm İYİ Parti ailesinden özür dileriz."
Bugün bir anket firmasının sonuçları ekrana yansıtılırken grafiksel bir hata yapılmıştır. Başta İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve tüm İYİ Parti ailesinden özür dileriz.— SÖZCÜ Televizyonu (@szctelevizyonu) April 3, 2025
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Arkadaşın zulmediyor'
- Çatalca Müftüsü'ne soruşturma başlatıldı
- İBB operasyonunda hedefteki isim Azad Barış konuştu!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt!
- Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye...
- Boykotta indirim yarışı
- Bahçeli geri dönüyor
- Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama
- Ünlü oyuncuya 'boykot' operasyonu!
- Aybüke Pusat'ın partneri Sarıtaş'tan tepki çeken adım!