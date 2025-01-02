Müsavat Dervişoğlu'nun Devlet Bahçeli ile tokalaşmaması dikkat çekti

Yayınlanma: 02.01.2025 - 15:15

Güncelleme: 02.01.2025 - 15:32

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Aydın Milletvekili Nahit Menteşe, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetmişti.

Eskji bakan Menteşe için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene vefat eden Menteşe’nin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, birçok eski ve yeni siyasetçi isim katıldı.

BAHÇELİ İLE TOKALAŞMADI

Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki ekip, Menteşe Ailesi'ne taziyelerini ilettikten sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile tokalaştı.

Dervişoğlu tokalaşmasına devam ederken sıra Bahçeli'ye geldiğinde kendisine karşı el uzatmadığı anlar dikkat çekti.

BAHÇELİ DEM PARTİLİ VEKİLLER İLE TOKALAŞMIŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşmıştı. Gazeteciler bu tokalaşmayı sorunca Bahçeli “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” yanıtını vermişti.