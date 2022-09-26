Müslüman Kardeşler'in 'şeyh'i Karadavi öldü, Erdoğan ve Şentop'tan taziye geldi

26 Eylül 2022 Pazartesi, 14:15

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu ve eski başkanı olan, Müslüman Kardeşler'in (İhvan) "şeyh"i olarak kabul edilen Yusuf el-Karadavi 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin Yusuf el-Karadavi'nin ölümünü duyurduğu açıklamasında, "Ömrünü, İslam'ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Hakk'ın rahmetine kavuştu" ifadesine yer verildi.

Eylül 1926'da Mısır'da dünyaya gelen Karadavi, Kuran-ı Kerim hafızlığı ve dini eğitiminin ardından Ezher'de üniversite eğitimini tamamladı.

Karadavi, kurulduğu 2004 yılından 2018'e kadar Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin başkanlığını yaptı.

ERDOĞAN OĞLUNU ARADI, ŞENTOP MESAJ YAYIMLADI

Yusuf el-Karadavi’nin ölümü nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede "Yusuf el-Karadavi’nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirterek “Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Yusuf el-Karadavi için taziye mesajı yayımladı. Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son devrin büyük alimlerinden, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin önceki Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, yakınlarına ve İslam alemine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 'TAZİYE' DÜZENLENECEK

Yusuf el-Karadavi'nin oğlu Abdul Rahman Yusuf, Erdoğan’a teşekkür ederken, gelecek hafta İstanbul’da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdiği belirtildi.

Mısır'da birkaç kez hapis yatan eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, Katar'da yaşıyordu.