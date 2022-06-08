Muş'ta üniversite öğrencilerinden 'ulaşım' eylemi

08 Haziran 2022 Çarşamba, 17:42

Muş Alparslan Üniversitesi'nde (MAUN) ulaşımda yaşadıkları sorunları dile getirmek isteyen öğrenciler, rektörlük binası önünde buluşarak kampüs dışındaki minibüs duraklarının bulunduğu servis yoluna kadar yürüyüş düzenledi.

'Yönetim çözüm bul' ve 'Öğrenci yalnız değildir' sloganları atan öğrenciler, otobüs şoförleriyle sık sık tartışma yaşamalarından ve araçların da geç hareket etmesinden şikayet etti. Öğrenciler, araçların 10 dakikada bir hareket etmesi ve otobüslerin kampüste ring atmasını istedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Genel Sekreteri Harun Demir, sorunların çözüme kavuşturulması ve isteklerinin yerine getirilmesi için mücadele edeceklerini söyledi. Öğrenciyle tartışan bir şoförün işten çıkarıldığını belirten Demir, "Sadece ve sadece bu hizmeti veren kişilerin yanlış davranışlarından, yanlış söylemlerinden kaynaklanan bir sıkıntı vardır. Haklı talepleriniz olan kapalı otopark, turnike, araçların maksimum 10 dakikada bir kalkması ve araçların kampüste ring atması yerine getirilecek. Dün o saygısızlığı yapanların hepsi bugün itibarıyla işlerinden atıldılar. Asla ve katiyen bir daha sizin böyle bir muameleye maruz kalmanıza fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

Muş Belediyesi'nden gelen Etüt ve Proje Müdürü Metin Yoldaş ile beraberindeki heyet de öğrencilere her şeyin çözüme kavuşacağını söyledi.

MUŞ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Bu arada konuya ilişkin olarak Muş Belediyesi'nce yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"07 Haziran günü Muş Alparslan Üniversitesi toplu taşıma hattında bir öğrencimize yapılan hakaretin tarafımıza bildirilmesi üzerine gerekli tahkikat yapılmış, söz konusu güzergahtan sorumlu kooperatif yetkililerince şoförün iş akdinin feshedildiği bildirilmiştir. Bizlerin emaneti olarak ilimizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizin hakkını, hukukunu korumak boynumuzun borcudur. Onlara yapılan en küçük haksızlığı kabul etmeyeceğimiz gibi gereğini de yapacağımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.