Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ' sözlerine tepki: 'Kemal Bey gizli tanık mı acaba?'

Mustafa Balbay, CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Balbay, katıldığı canlı yayında olağanüstü kurultay için imza verecek delege sayısının 800’e ulaştığını belirterek, sürecin pazartesi günü başlatılacağını söyledi. Balbay, “800 delege imza için hazır. Pazartesi düğmeye basılacak” ifadelerini kullandı.

“KEMAL BEY GİZLİ TANIK MI ACABA?”

Balbay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma programındaki konuşmasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında kullandığı “FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum” sözlerini değerlendiren Balbay, şu ifadeleri kullandı:

“Kemal Bey bir imdat simidi attı. ‘Gizli FETÖ’cüleri geç gördüğüm için özür dilerim’ dedi. Sözcükleri seçmeye çalışıyorum ama Kemal Bey gizli tanık mı acaba?”

NE OLMUŞTU?

İstinafın "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde yaptığı bayramlaşma konuşmasında partililere seslenerek özür dilemişti.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şimdi müsaade edin ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktadan sizinle tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete bir özür borcum var.

Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.

Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardından dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.

Sizin o nasırlı ellerinizle helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum.”