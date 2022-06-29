Mustafa Balbay yazdı... AKP'nin 'HDP' planı: İki olasılık var
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, AKP iktidarının 'HDP planı'na yönelik kulislerde konuşulanları köşesine taşıdı.
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugünkü köşesinde AKP'nin HDP'ye yönelik kulislerde konuşulan planlarını yazdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a görüş izni verileceğini yazdığı ve "yeni bir açılım yok" açıklaması yaptığı yazısını hatırlatan Balbay, "Öcalan’a iyileştirmeden sonra akla açılım gelmemesi mümkün değil... Selvi’nin yazısının röntgenini çekince şunu söylemek mümkün: 'İktidar, içinde açılım sözcüğünün geçmediği bir açılım istiyor...' Gerçek tam da böyle" ifadelerini kullandı.
Balbay, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Sızan haberlere göre iktidar HDP’ye selam veren herkesi terör örgütüne üye olmakla suçlarken bu partiye yönelik şu hedefleri örüyor:
1- Etrafını kuşatıp yalnızlaştırmak.
2- Yanına çekip seçmen gücünü kullanmak.
Her iki olasılık da gündemde...
İktidar katlarında, 'HDP’nin Cumhur İttifakı’nı desteklemesi için ne gerekir' sorusuna şu yanıt veriliyor:
- HDP üç konuda açılım ister: vatandaşlık, yerel özerklik, ana dil!
Bunların her biri ile ilgili alt çalışmaların yapıldığı, seçeneklerin oluşturulduğu haberleri geliyor.
Biz de ayrıntıları izlemeye devam edeceğiz.
Bütün mesele bunları toplumun tepki vermeyeceği şekle sokmak!"
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