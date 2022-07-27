Mustafa Balbay yazdı: CHP'nin Balıkesir mitinginde dikkat çeken noktalar

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:05

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugünkü köşe yazısında CHP'nin 24 Temmuz’da Balıkesir'de düzenlediği mitinge ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingdeki konuşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mitingde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "vites yükselttiğine" dikkat çeken Balbay, şu ifadeleri kullandı:

"Kuvayı Milliye Meydanı’ndaki daha önce yapılan mitinglerde alanın dolmama durumuna karşı değişik yöntemlerle “daraltma” yapılırmış. Bu kez alan ağzına kadar doluydu. Alanda CHP bayraklarının çokluğu da dikkat çekiciydi. Kılıçdaroğlu’nun özellikle son iki yıldır çok öne çıkardığı “dostlarımız” ve “Millet İttifakı” tanımları Balıkesir’de yoktu. Bu elbette Cumhur İttifakı kanadını sevince boğacak anlamlar yüklenecek bir durum değil ama dikkat çekici.

Kürsünün arkasında Millet İttifakı yerine “milletin sesi”, CHP yerine de Kılıçdaroğlu vardı.

Alana ise CHP bayrakları hâkimdi.

Sonuç olarak tam bir CHP mitingi idi."

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CHP kadrolarının iktidara inanmasının çok önemli olduğunun altını çizen Balbay "Bu inanç olmazsa tek başına genel başkanın çalışması istenen sonucu vermez. Kılıçdaroğlu her şeyden önce bir zoru başardı ve CHP’nin içini dingin hale getirdi. Ancak CHP gibi partilerde sessizlik bazen çokseslilikten daha tehlikelidir! Bu sürecin devamında CHP kadroları doğal olarak başarı bekliyor. 2019 yerel seçimlerinin genel iktidardaki başarının önsözü olarak kabul edilmesi, “sessiz beklentiyi” öne çıkardı. Bu beklentinin çalışmalara daha fazla katılmaya dönüşmesi başarıya giden yolu açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Kılıçdaroğlu’nun birinci tekil şahıs konuşmaya başlaması, iktidara gelince yapacaklarını aynı yöntemle dile getirilmesi, beraberinde doğal olarak cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasını da getiriyor" diyen Balbay, yazısının son bölümünde şu vurguyu yaptı:

"Öncelikle şunu vurgulayalım; Kılıçdaroğlu aday belirleme gücünü elinde tutmak zorunda. Aksi halde ülke yönetimine talip olmak bir yana partiyi yönetmekte zorlanır. Kılıçdaroğlu dışında bir adayın Kılıçdaroğlu katında da kabul gördüğü havasının yayılması CHP Genel Merkezi’ni boşaltır.

Kılıçdaroğlu seçim kiminle alınacaksa onu aday gösterme olgunluğuna çoktan erişti.

Kendisi aday olmak ister mi?

Kim istemez!

6’lı masadan Kılıçdaroğlu çıkar mı?

Önümüzdeki seçimin yanı sıra bir sonraki seçim de akıllıca hesap edilirse çıkar.

Erdoğan’ın karşısına çıkacak aday parlamenter sistem vaat edecek. Bu yetkileri alıp devredebilmek de kemale ermeyi gerektirir."