Balıkesir’deki mitingle moral depolayan CHP, 125 vekille haftaya Erzurum’da olacak
Erzurum’daki grup toplantısı sonrasında sırasıyla Edirne, Yalova ve Sakarya’ya gideceklerini belirten CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Milletimizin içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.
CHP önceki gün Balıkesir’de gerçekleştirdiği Milletin Sesi mitingiyle, yaz dönemi saha çalışmaları öncesi moral depoladı.
Saha çalışmalarına ve mitinge ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Milletin Sesi mitinglerindeki kalabalıklar, taşıma kalabalıklar değil. Buraya insanlar gerçekten gelecekleri için, çocukları için koşarak geldiler. Türkiye’den hiç kimse umudunu kesmesin. Çiftçilere, öğretmenlere, doktorlara, öğrencilere sesleniyoruz. Biz sizinle kucaklaşacağız ve bambaşka bir Türkiye’de yaşayabilme şansı var. Bunu birlikte başaracağız” dedi. CHP’nin daha önce Ağrı’dan başlayacağı ve her hafta farklı bir ilde devam edeceği açıklanan grup toplantılarına Erzurum’dan başlama kararı aldıklarını aktaran Özkoç, “Biz milletimizin içinde olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta salı Erzurum’dayız. Sonrasında 9’unda Edirne’ye; ardından Yalova ve Sakarya’ya gideceğiz. İlk olarak 125 milletvekiliyle Erzurum’da olacağız. Parti meclisimizi de Edirne’de milletimizle beraber toplayacağız. Biz iktidara milletimizle beraber yürümeye devam edeceğiz. Grup toplantılarını da milletimizin içinde yapacağız” diye konuştu.
"BAY KEMAL"İ EKLEDİ
Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik kullandığı “Bay Kemal” tanımını mitingde bir manifesto haline çevirdikten sonra, sosyal medyada da kullandı. Mitingdeki “Bay Kemal sıradan bir olay değil. Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın, kul hakkı yemeyeceksin, adaletli olacaksın, İstanbul Sözleşmesi’ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacaksın. Halledeceğim ben bunları” ifadelerinin görüntülerini paylaşan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki biyografisinde de adının yanına “Bay Kemal” yazdı.
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