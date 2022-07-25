CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a Balıkesir’deki mitingde kendi sözüyle yanıt verdi

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin ve İstanbul’un ardından “Milletin Sesi” mitinglerine dün Balıkesir’de, Kuvayı Milliye Meydanı’nda devam etti. Kılıçdaroğlu, “Milletin sesini Ankara’daki sağırlara da duyurmamız lazımdı. Sarayda oturan yöneticilere değil milletin arasında duran yöneticilere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

"İKİ KIRMIZI ÇİZGİ"

Helalleşme çağrısını anımsatan Kılıçdaroğlu, “Beraber olma zamanı. Ayırım yapmadan kucaklaşma zamanı. Devleti kuran parti olarak iki kırmızı çizgimiz var: Vatanımız ve bayrağımız. Onlara canımız feda. Vatanına bağlı olan herkesin başımın üstünde yeri vardır” dedi. Kılıçdaroğlu, “Kutuplaşan bir toplum var. Dış politika şahsileşiyor. Devlette ciddi bir çürüme var. Rüşvet alanların, devleti soyanların devlet makamlarında görev almasını istemiyoruz” diye konuştu.

"BİZİMLE YÜRÜYÜN"

Gençlerin çözümü yurtdışında aradığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Birlikte mücadele etmek zorundayız. Bize güvenin, bize inanın, bizimle yürüyün. Hak için, adalet için yürüyün. Baskı kuruyorlar, dava açıyorlar. Sizin feriştahınız gelse Kılıçdaroğlu geri adım atmaz.” Erdoğan’ın yabancı ülkeler tarafından mal varlığı üzerinden tehdit edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Tehditlere boyun eğiyorlar. Bizim iktidarımızda, bize ‘Ey Kılıçdaroğlu senin mal varlığını açıklarım’ derlerse, ‘İncelemezsen namertsin’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"ADALETLİ OLACAKSIN"

Erdoğan’ın “Bay Kemal” söylemini manifestoya dönüştüren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bay Kemal olmak için ahlaklı olacaksın, kul hakkı yemeyeceksin, adaletli olacaksın, emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin, Körfez ülkelerinde el avuç açmayacaksın, kadın erkek eşitliğini savunacaksın, İstanbul Sözleşmesi’ni bir hafta içinde yürürlülüğe koyacaksın. Sen kim, Bay Kemal olmak kim?”

Kılıçdaroğlu, “5’li çetelerle aramı düzeltmeye çalışıyorlar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak Bay Kemal’in görevidir. Devletin soyulmasına izin vermeyeceğim. O parayı söke söke alacağım” diye konuştu.

KÜRSÜYÜ MİLLETE BIRAKTI: EFENDİYDİK, KÖLE OLDUK

Kılıçdaroğlu’ndan önce, diğer mitinglerde olduğu gibi kürsüye yurttaşlar çıktı. İlk olarak kürsüye gelen pazarcı Esma Ay, “Hepimiz çiftçilik yapardık, biz iki gün ekinimizi çıkarırdık, unumuzu arpamızı satardık. Ama şimdi mazot alamaz hale geldik” dedi. 68 yaşındaki çiftçi Ali Duman, “Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, ‘Köylü memleketin efendisidir’ diyor. Bugün köylü memleketimizin kölesi yapılmış” diye konuştu. Son olarak kürsüye gelen Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 24 yaşındaki Arif Onur Poyraz da “Birçok arkadaşım fiziki ve sözel saldırıya uğruyor. Her gün uzman meslektaşlarımızın dünyanın dört bir yanına dağıldığını görüyoruz. Büyük binaların hasta bakamadığını anladığımızda çok geç olmayacak mı” sorusunu yöneltti.

SÜLEYMAN ŞAH SÖZÜ

Kılıçdaroğlu, Suriye’nin Halep ilinin Karakozak köyünde yer alırken IŞİD’in saldırıları sonucu Suriye Eşmesi köyüne taşınmasına da değindi. Kılıçdaroğlu, iktidarının ilk bir haftası içinde türbeyi eski yerine taşıyacağının sözünü verdi.

LOZAN BAYRAM OLSUN

Mitingde Lozan Antlaşması’nın 99. yıldönümü olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, “Kuvayı Milliyeciler var bu meydanda. Sevr’i yırtıp çöpe atan bir süreci yaşadık, bugün bu süreci büyütüyoruz. Söz veriyorum: Meclis açılınca Lozan’ın kabulünün yıldönümünü bayram ilan edeceğiz. Bu teklifi yaparken ak ile karayı bir daha göreceğiz. Kimlerin vatansever olup olmadığını, kimlerin milliyetçi olup olmadığını hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

CHP kurmayları, alanda yaklaşık 50 bin kişi olduğunu kaydetti. Kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” yazılı mor bayraklar taşıdı.

"OĞLUNU PROTOKOLDE TUTAMAZSIN"

Erdoğan’ın Dışişleri Bakanlığı personeli olmadan yabancı temsilcilerle görüşme yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yaptıkları bazı özel görüşmelere dışişlerinden kimseyi almıyorlar. Onların hepsini öğreneceğim. Bay Kemal sıradan bir kemal değildir, kemale ermektir. Hepsini öğreneceğim. Sen yakınlarını oraya taşıyamazsın, oğlunu devlet protokolünde tutamazsın” diye konuştu.

"MADEN VATANDIR, SATILMAZ"

Mitinge çok sayıda madenci sarı baretleriyle katıldı. Yurttaşların “Madenler vatandır, vatan satılmaz” sloganına yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Bunu da en iyi ‘Bay Kemal’ bilir. O düzeni değiştirecek” dedi.

"DEFTERİNİ DÜRECEĞİM"

Mitingde “Bir değişim çığlığı var” diyen Kılıçdaroğlu, meydanda sorduğu sorulara “evet” yanıtını alarak şunları söyledi: “128 milyar doların nereye gittiğini öğrenmek istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Adalet istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. EYT sorununun çözülmesini istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. 5’li çetelerin de uyuşturucu baronlarının da defterini düreceğim. Ben söz verdim, siz de verdiniz. Verdiğimiz sözün arkasında duracağız. Sandığa gideceksiniz. Oyunuzu haktan, adaletten yana kullanacaksınız. Yaşasın Türkiye, yaşasın halkımız.”