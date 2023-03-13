Son dakika | Erdoğan ile görüşmüştü... Destici aldıkları 'seçim' kararını açıkladı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:36

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 15:36

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile AKP Genel Merkez'inde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Destici, Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirterek, ittifakın genişleyebileceğini de söyledi.

BBP'NİN SEÇİM KARARI

Destici ayrıca, bugünkü toplantıda alınan bir kararı da açıkladı. Destici, ittifak çatısı altında 81 ilde kendi ismi, logosu ve adaylarıyla seçime girecekleri konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

Görüşmenin ardından Destici açıklama yaptı.

Destici, şöyle konuştu:

"Biz BBP olarak Cumhur İttifak olarak hem milletvekili hem cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket ettik. Bugünlere geldik. Bugün bizim Cumhur İttifakı ile eksik bulduğumuz noktaları elbette dile getirdik. EYT gibi, sözleşmeliler gibi, 3600 ek gösterge gibi, bunların takipçisi olduk. Bugün de talepleri olan vatandaşlarımız var. Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam etmektedir. BBP olarak ittifakın bir bileşeni olarak yine kararlı şekilde devam ediyoruz. Önceliklerimizden en başta geleni, Cumhurbaşkanımızın tekrar seçimleri kazanması noktasında sahada tüm gücümüzle, teşkilatımızın her bir ferdinin gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz.

Bunu Türkiye'nin geleceği açısından kıymetli ve önemli buluyoruz. Seçimlerin ikinci ayağında da anlaştık BBP, önümüzdeki seçimlerde güçlü, kuvvetli ihtimal ki, partimize gidince bunu paylaşacağız ve BBP 81 ilin tamamında kendi ismi, logosu ve adaylarıyla seçime katılacaktır. Bugün prensip olarak anlaştığımız budur. Nisan başına kadar hangi gelişmeler yaşanır onu bilemiyoruz. Olağanüstü gelişmeler olursa tekrar değerlendiririz. Yüzde 30'un üzerinde oy alma potansiyeli olan bir parti. Bugüne kadar alamadık ama bu seçimde çalışacağız ve potansiyelimizin önemli bir kısmını alacağımızı, Meclis'te yüksek sayıda vekille temsil imkanı sağlayacağına inanıyorum. Partilerle görüşmeler devam ediyor. Olumlu gittiğini biliyoruz. Görüşmeleri AK Parti heyeti sürdürüyor. Ömer Bey tahmin ediyorum sizi bu konularla ilgili bilgilendirecek."

Erdoğan, Destici ile geçen hafta da bir görüşme gerçekleştirmişti. Seçim kararının alınması ve YSK'nın takvimi açıklamasının ardından siyasette de trafik yoğunlaştı.

Erdoğan, geçen hafta MHP lideri Bahçeli ile de görüşmüştü. Ayrıca AKP heyeti, Yeniden Refah Partisi ile de bir 'ittifak' görüşmesi yapmıştı.