Mustafa Sarıgül, cezaevindeki gazeteciler Pehlivan ve Yanardağ’ı ziyaret etti

Yayınlanma: 24.08.2023 - 18:24

Güncelleme: 24.08.2023 - 18:27

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklan Barış Pehlivan’ı ve sözleri çarpıtılarak tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Barış Pehlivan’ın cezaevinde kalmasının halk ihlali ve gözdağı verme çabası olduğunu söyleyen Sarıgül, "Her iki gazeteci de Can Atalay da haksız ve hukuksuz yere içeride tutuluyorlar. Bu hukuk dışı tutumlar iktidara da ülkeye de hayır getirmez. AKP, bugün geldiği noktayı demokrasinin kurum ve kurallarına borçludur.” ifadelerini kullandı.

"YANARDAĞ'DAN TERÖRİST ÇIKMAZ"

Sarıgül sözlerine şöyle devam etti:

Bugün Merdan Yanardağ’ı ziyaret ettim. Kendisini uzun yıllardır tanırım, toprağına, vatanına, bayrağına bağlıdır. Merdan Yanardağ’dan terörist çıkmaz. Terörü de övmez. Merdan Yanardağ’ın düşüncelerine katılırsınız katılmazsınız o ayrı bir konudur. Ama bir gazeteciyi düşüncelerini açıkladı diye hapse atamazsınız.

“OLMALARI GEREKEN YER CEZAEVİ DEĞİL”

Onların da demokrasinin kurum ve kurallarına uymaları lazım. CHP olarak bu ve buna benzer tutum ve hukuksuzlukları yakından takip ediyoruz. CHP, hak arayanların, hakkını arayanların yanındadır. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, herkesin hakkını hukukunu koruyan bir adalet savaşçısıdır o da süreci yakından takip ediyor. Onlara Sayın Genel Başkanımın selamlarını götürdüm. Her iki gazeteciyi de dirençli ve kararlı gördüm. Güçlü ve azimliler. Ama olmaları gereken yer cezaevi değildir. Ailelerinin yanıdır. Mesleklerini yapmaları lazım.