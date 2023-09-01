Mustafa Sarıgül: Geçiş ücreti makası artıyor
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Avrasya Tüneli’nin geçiş garantilerine ilişkin bir çalışma hazırladı.
Tünelin Ocak 2042’de bakanlığa devredileceğine dikkat çeken Sarıgül, “Garanti araç rakamlarına ulaşılamaması halinde 19 yılda işletmeci firmaya yapım maliyetinin en az 7 katı ödeme yapılacak. Tünelden 2017’de 15 milyon araç geçişi sağlandı. Yani Hazine 10 milyonluk araç farkı ödedi. Bu fark da 123 milyon TL. 2022 yılında ise artan kur farkı nedeniyle 570 milyonun üzerinde ödeme yapılmak durumunda kalındı” dedi.
Seçimler nedeniyle tünelin geçiş ücretinde artış olmadığını söyleyen Sarıgül, “Sözleşme gereği geçiş ücretinin 90 TL’nin üzerinde olması gerek. 53 TL olan Avrasya Tüneli geçiş ücretindeki 40 TL’lik farkın açıklanması gerek” çağrısını yaptı.
Kur farkı yüzünden artan ödemelere de dikkat çeken Sarıgül, “Dolar kurundaki artış ile geçiş ücreti arasındaki makas da açılıyor. Bu yüzden geçmeyen araç için 93 TL, geçen araç içinse 40 TL’nin ödeneceğini bu yılsonunda 1 milyar ödemek şaşırtıcı olmaz” diye konuştu.
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