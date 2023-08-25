Sarıgül'e "En iyi sosyal medya kullanan siyasetçi" ödülü verildi

Yayınlanma: 25.08.2023 - 23:05

Güncelleme: 25.08.2023 - 23:05

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali"nde, "Yılın en iyi sosyal medya kullanan siyasetçisi" kategorisinde Altın Pişmaniye ödülü verildi.

T24'ün haberine göre, İzmit Kent Meydanı’nda düzenlenen törende konuşma yapan Sarıgül, "Bizim nesil sosyal medyaya yabancıdır. Biz sonradan öğrendik. Öğrenmek zorunda kaldık. Başarılı olmak isteyen siyasetçilerin güncel kalması lazım. Sosyal medyaya sırt çevirmek çağın dışında kalmaktır" dedi.

Sarıgül, "Siyasette çok çalışmanız, çok faal olmanız ve bunları duyurmanız lazım, tanınmanız lazım. Ne kadar tanınırsanız halka o kadar faydanız olur Facebook, Twitter, Tiktok kullanıcıları birbirinden farklı, her sosyal mecranın ruhunu bilmek lazım. Kamuoyunun nabzını iyi tutmak lazım. Onlarla aynı frekansı yakalamak lazım" diye konuştu.