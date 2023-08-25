Sarıgül'e "En iyi sosyal medya kullanan siyasetçi" ödülü verildi

Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta ürettiği içeriklerle bilinen CHP Milletvekili Sarıgül'e "Yılın en iyi sosyal medya kullanan siyasetçisi" kategorisinde Altın Pişmaniye Ödülü verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 23:05
Sarıgül'e
Abone Ol google-news

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali"nde, "Yılın en iyi sosyal medya kullanan siyasetçisi" kategorisinde Altın Pişmaniye ödülü verildi.

T24'ün haberine göre, İzmit Kent Meydanı’nda düzenlenen törende konuşma yapan Sarıgül, "Bizim nesil sosyal medyaya yabancıdır. Biz sonradan öğrendik. Öğrenmek zorunda kaldık. Başarılı olmak isteyen siyasetçilerin güncel kalması lazım. Sosyal medyaya sırt çevirmek çağın dışında kalmaktır" dedi.

Sarıgül, "Siyasette çok çalışmanız, çok faal olmanız ve bunları duyurmanız lazım, tanınmanız lazım. Ne kadar tanınırsanız halka o kadar faydanız olur Facebook, Twitter, Tiktok kullanıcıları birbirinden farklı, her sosyal mecranın ruhunu bilmek lazım. Kamuoyunun nabzını iyi tutmak lazım. Onlarla aynı frekansı yakalamak lazım" diye konuştu.


Player Alanı
Mustafa Sarıgül TikTok

İlgili Haberler

Mustafa Sarıgül, cezaevindeki gazeteciler Pehlivan ve Yanardağ’ı ziyaret etti

Mustafa Sarıgül, cezaevindeki gazeteciler Pehlivan ve Yanardağ’ı ziyaret etti
Sarıgül'den 'genel başkanlık' açıklaması: 'Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyaç var'

Sarıgül'den 'genel başkanlık' açıklaması: 'Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyaç var'
Mustafa Sarıgül'den canlı yayında dikkat çeken açıklama: 'Değişim istemenin şartı var'

Mustafa Sarıgül'den canlı yayında dikkat çeken açıklama: 'Değişim istemenin şartı var'

En Çok Okunan Haberler